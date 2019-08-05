Танец в инвалидном кресле: не дайте музыке в себе утихнуть!

Укоротить список занятий, которые остаются недоступными для людей с ограниченной двигательной функцией, стремится также лектор танца Line Dance для инвалидов Ленка Фаснерова. Предлагаемый ею комплекс упражнений помогает людям с инвалидностью совершенствовать двигательную координацию, пространственную ориентацию, улучшает самочувствие и осанку. Как рассказала в интервью «Чешскому Радио» Ленка Фаснерова:

– Лайн–дэнс – это танец, который можно исполнять по одному, в данном случае не нужна пара. Главное правило построения хореографического номера – постепенный разворот участников во все четыре стороны, танец исполняется в умеренном темпе. Человек в инвалидной коляске, конечно же, не способен двигаться так, как здоровый танцор, – динамично изменяя положение тела. Во время наших занятий участники курса приобретают новые навыки быстрого разъезда в ритме предложенного танца и, помимо прочего, учатся в том же ритме вовремя притормозить свое кресло.

Не лишать себя радости движения и общения

Здесь, на этой танцевальной площадке, участники курса не производят впечатление ни пассивных, ни несчастных. Как рассказала лектор, интерес к занятиям проявляют многие инвалиды, и каждую неделю ей по этому поводу звонят новые люди. С удовольствием их посещает также Ивана Драпова.

– Я делаю здесь совершенно другие движения, нежели те, к которым раньше привыкла. Это динамичные занятия под музыку, и я очень рада, что могу принять в них участие. Вдобавок ко всему у меня тут очень много знакомых.

Соседка Иваны по танцевальному паркету Петра Габанева говорит, что занятия у нее всякий раз поднимают настроение.

– Это просто здорово! Я здесь пока только в третий раз или в четвертый, и мне тут все нравится.

Большая часть участниц курса – женщины, однако Лукаша Студеного это не смущает. В студенческие годы он с удовольствием посещал лекции танца и признался, что очень рад недавно появившейся возможности попробовать себя в этой ипостаси, пусть и в инвалидном кресле.

– В последний раз я ходил на лекции танца двадцать пять лет назад. Думаю, что для человека с гандикапом с учетом объективных ограничений, вeроятно, любое движениe гораздо важнее, чем для человека здорового. Каждая такая активная деятельность нами востребована и является огромным плюсом.

Ленка Фаснерова хочет также приобщить к данному танцу вполне здоровых танцоров, чтобы они могли совместно танцевать с людьми в кресле–коляске, однако пока она не торопится посвящать других в свои ближайшие планы. Осенью в любом случае планирует принять участие в международном конкурсе, который будет проходить в городе Писек.