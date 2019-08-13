Тайная жизнь музейных коллекций становится явной

В Историческом музее Чехии проводится серьезная многолетняя работа по изучению истории страны, переломных исторических событий, учреждений и предприятий, биографий выдающихся соотечественников – многие из них или их потомков также завещают свои коллекции музею, что облегчает задачу. Музей собирает и экспонаты, документирующие быт и жизнь чешского общества прошлых веков и в наши дни в самых разных сферах. На сегодняшний день здесь собрана и коллекция транспарантов с демонстраций, проходивших в стране в последние годы.

Подробнее о коллекционной деятельности Исторического музея «Радио Прага» рассказал его директор Марек Юнек.

– Мы также принимаем в дар от граждан самые разнообразные предметы ежедневного обихода, в том числе электронику. Наряду с этим, так как в музее открыта большая спортивная секция, мы документируем развитие спорта на территории Чешской Республики. У нас есть письменная договоренность с рядом отечественных спортивных союзов, и они дарят нам предметы и свои трофеи, имеющие отношение к определенному виду спорта. Отдельного упоминания заслуживает секция нумизматики, иллюстрирующая местное денежное обращение.

Спортивная секция пополнилась в этом году почти двумя тысячами новых наименований.

Экспонаты Исторического музея в витринах зарубежных музеев

В рамках новой выставки посетители узнают, как попадают на долгосрочное хранение в специальное здание Исторического музея, которое находится в Терезине, будущие экспонаты. А также какие непростые и оригинальные задачи приходится решать чешским реставраторам ради сохранения редких предметов, претендующих на жилплощадь в специальных сейфах и камерах или, на худой конец, хотя бы на собственный футляр или «фрак» особого покроя. При этом большая часть экспонатов томится в очереди в «зале ожидания», когда же на них положит глаз исследователь либо куратор, и им удастся пробить себе дорогу на выставку…

— В экспозиции или на выставки в Чехии попадает лишь совсем незначительная часть из более чем двух миллионов коллекционных предметов, находящихся в хранилище Исторического музея. В Праге мы ежегодно экспонируем на выставках лишь около двух тысяч экспонатов. Однако наш музей, будучи самым большим из тех, которые входят в состав Национального музея Чехии, ежегодно предоставляет на время ценные предметы также на выставки в других чешских городах и за рубежом, примерно пятистам музейных субъектов.

Мир античных государств и Первой республики

На открывшейся недавно выставке «Тайная жизнь коллекций» экспонируются многие предметы, пополнившие фонды музея за последние пять лет. Это монеты античных государств из секции археологии и нумизматики, экспонаты из театрального и этнографического отделений, предметы из собрания, имеющие непосредственное отношение к Гане Бенешовой, супруге второго президента Чехословакии Эдварда Бенеша.

– В одном из залов мы стремимся показать посетителям выставки, как выглядят отдельные помещения центрального хранилища в Терезине, куда они никогда не попадут. На широкоформатном фото можно увидеть части оружия, шлемы раннего средневековья. А вот этот своеобразный трон не является орудием пыток, а предметом сценической обстановки.

В ожидании реставратора пластика

– Сколько реставраторов работает в Историческом музее?

– У нас в целом трудоустроено около двадцати реставраторов. Это специалисты по сохранению и восстановлению предметов из металла, дерева, камня, бумаги и т.п. Пожалуй, единственный сотрудник, в котором мы очень нуждаемся, но не можем пока найти, это реставратор пластика, так как кто-то должен заботиться о наших коллекциях предметов, сделанных из пластмассы,

— посетовал в интервью глава Исторического музея Марек Юнек.