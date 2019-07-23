Таинственный профиль князя Бржетислава в глубине веков

Бржецлав находится вблизи границы с Австрией и Словакией. В подземелье местного замка XVI столетия, перестроенного тремя веками позже в неоготическом стиле, под слоем глины недавно были обнаружены хорошо сохранившиеся фрагменты средневекового фортификационного сооружения. Предполагается, что изначально этот крепостной вал с деревянными укреплениями мог достигать высоты восьми метров. Анализ первого из образцов использованного для строительства дерева показал, что постройка могла быть возведена тысячу лет назад. Как сообщил «Чешскому Радио» археолог Mирослав Деймал, сотрудник oрганизации Archaia Brno, которая проводит раскопки совместно с местным музеем, эта находка принадлежит к разряду раритетов:

– Мы видим остатки крепостной стены, построенной из дерева и глины, которые находились в фундаменте. Верхнюю ее часть давным-давно уничтожил пожар. А вот здесь остатки сгоревшего древесного угля. Выглядят они почти точь-в-точь как угольки на гриле.

Дата этой постройки, которая была определена к сегодняшнему дню на основе предварительного анализа – 1041 год. Городище, таким образом, мог основать Бржетислав I из династии Пршемысловичей, родившийся между 1002 и 1005 годом, внебрачный сын князя Олдржиха (Удальриха) и его подруги Божены (позже ставшей, видимо, его второй женой), впоследствии получивший титул князя. В Моравии он правил, по всей видимости, с 1029 года, в чешских землях – с 1034 по 1055 гг.

Бржетислав I, будучи сторонником активной внешней политики, воевал против Польши и Венгрии. Именно он в 1054 году также издал закон, в соответствии с которым Богемия предстояло оставаться впредь неделимым княжеством. Действовало следующее правило: старейший в роде наделялся правом преемственной верховной власти, а остальные князья получали уделы в Моравии (Lex Brzetislawii). Этот закон оставался в силе до 1216 года, когда король Пржемысл Оттокар I ввел новшество, закон о праве старшего сына на престол.

Возвращение останков великомучеников на родину князь считал делом чести

Благодаря Бржетиславу I ,захватившему Гнезно в 1038 году, в чешские земли были перенесены мощи чешского великомученика Войтеха. Часть этих останков после канонизации вывез в Рим, видимо, император Священной Римской империи Оттон III. По мнению историка Марии Благовой, основная часть останков оказалась в Чехии лишь в конце 1039 года.

«Князь Бржетислав I предпринял военный поход в Польшу, забрал останки в гнезненском архиепископском соборе, как и прах святого Радима, а в другом храме еще останки пяти святых братьев и увез все эти мощи в Прагу. Останки Войтеха были уложены в Пражском Граде», сообщила ранее М. Благова. В этом же соборе покоится прах чешских правителей и погребен также Бржетислав. Свою будущую жену Итку (Юдифь или Гуту), которая приходилась сестрой знатному вельможе, Бржетислав похитил из баварского монастыря и увез в Моравию. В Оломоуце родился их первый сын Спитигнев.

Продолжает археолог Mирослав Деймал:

– Бржетислав получил Моравию еще в правление своего отца и уделял должное внимание системе градищ, которая в этой области существовала. Он усмирял непокорных в своих владениях и окончательно присоединил Моравию к чешскому государству. Если эта дата, то есть 1041 год, окажется верным предположением, то можно будет сделать следующий вывод: сам князь Бржетислав приказал здесь соорудить городище. Это мы предполагали и прежде, так как название города Бржецлав происходит от личного имени Бржетислав.

Раскопки археологов предваряют следующую часть реконструкции замка в Бржецлаве. В рамках реконструкции будет проведена прокладка новых инженерных сетей, позже запланирован ремонт южной башни, – сообщил пресс-секретарь муниципалитета города Иржи Голобрадек. Пока неизвестно, когда остатки крепостного вала смогут увидеть посетители старого города. В настоящее время археологи создают 3D-модель этого сооружения, основанного в начале XI века. То есть еще до первого письменного упоминания о Бржецлаве. Город находится в 50 км юго-восточнее Брно.