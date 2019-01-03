Таборское пиво суконщика Мартина Лихвице

Тем не менее, первый крупный пивоваренный завод появился на территории готической крепости Табора лишь в XVII веке. Традицию удалось сохранить до 80-х гг. XX века. Возобновить пивоварение в городе смогли лишь в прошлом году, благодаря усилию работников местной Средней школы торговли, услуг и ремесел.

Учебное заведение решило в доме № 5 на центральной площади им. Яна Жижки открыть Музей пивоварения. В чем заключается его уникальность? Во-первых, он располагается в подземелье, а во-вторых, одним из выставленных экспонатов является вполне действующая минипивоварня, где периодически производят местное пиво «Лихвице».

«Это здание – одно из старейших на площади. Первое упоминание о нем датируется 1438 годом, однако настоящий облик дом приобрел в 1532-1537 гг. Он был возведен по заказу господина Мартина Лихвице – по профессии суконщика. В честь него местное пиво получило название «Лихвице»», - объясняет экскурсовод музея Катержина Бартонева.

«Вот это – сусловарочный котел. За один раз здесь варят около 250 литров пива, процесс длится от восьми до десяти часов. Охлажденное пиво перекачивают в бродильный чан, где оно созревает где-то в течение одной недели. Потом пенный напиток перегоняют в танки, там он хранится в течение шести – восьми недель», - описывает варочный порядок Катержина Бартонева.

Если немного углубиться в историю Табора, то становится очевидным, что настоящий бум пивоварения в этом городе приходился именно на эпоху Средневековья. Согласно источникам, в XV веке здесь варкой хмельного напитка занимались триста семей.

«На три дома приходилась одна пивоварня. Когда хозяева дома с пивоварней варили хмельный напиток, то жители двух других домов автоматически подключались к процессу. Таким образом, пивом были обеспечены все. Эта система называлась «соседская варка»», - объясняет экскурсовод.

Кстати, таборское подземелье скрывает не только пивоварочный минизавод, но и исторические подземные ходы, сооруженные еще в XV веке гуситами. Пройтись по ним можно в присутствии экскурсовода.