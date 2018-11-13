Сын премьера Бабиша утверждает, что его насильно вывезли в Крым с целью оградить от следствия по делу отца

Премьер-министр Андрей Бабиш, со своей стороны, заявил, что его сын страдает психическим расстройством, принимает сильнодействующие препараты и должен находиться под постоянным наблюдением. Расследование он назвал «охотой на его семью», вызванной его политической деятельностью. «Моего сына никто не похищал, из ЧР он уехал добровольно. Полиция проводила проверку по данному делу и самостоятельно пришла к заключению, что похищения не было», – прокомментировал ситуацию премьер Бабиш в Facebook. Он также сообщил, что его дочь, 39-летняя Адриана Бобекова, страдает биполярным расстройством.

Предполагаемое неудовлетворительное психическое состояние детей премьера, служившее оправданием их уклонения от дачи показаний, уже ранее ставилось под сомнение полицией. СМИ также напоминают, что сын премьера имеет лицензию пилота гражданской авиации. Публикации интервью на сайте Seznam Генеральный прокурор ЧР заявил о проведении проверки «по вновь открывшимся фактам». По подозрению в похищении сына премьера может быть открыто отдельное дело.

Как указывает Seznam, чешская полиция два годы безуспешно пытается найти и допросить Андрея Бабиша-младшего, чья подпись стоит под документами, связанными с финансированием комплекса «Гнездо аиста». Журналисты издания Сабина Слонкова и Иржи Кубик сообщают, что обнаружили сына премьера в Швейцарии, где он проживает вместе с матерью, первой супругой премьера. Бабиш-младший является гражданином Швейцарии. Он сообщил, что помнит о том, что подписывал некие документы по «Гнезду аиста», однако не помнит их содержания. В интервью «Чешскому Радио» Сабина Слонкова сообщила, что, хотя не является психиатром, может сказать, что сын премьера производит впечатление человека, страдающего не психическим расстройством, а «смертельно напуганного». По словам журналистки, «он является не преступником, а жертвой».

Андрей Бабиш-младший сообщил журналистам, что в прошлом из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где встретился с психиатром Дитой Протопоповой. Андрей Бабиш-старший назначил ее консультантом по вопросам здравоохранения в период, когда возглавлял Министерство финансов. Также Протопопова баллотировалась на коммунальных выборах от движения ANO, которое возглавляет Андрей Бабиш. После обвинений, выдвинутых в отношении премьера, супруг Протопоповой Петр, по утверждению Андрея Бабиша-младшего, насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын «исчез». Петр Протопопов якобы перевез его сначала в Москву, а затем в Крым, где он находился в Севастополе, а потом в Ялте.

В прошлом премьер-министр Андрей Бабиш утверждал, что на момент получения дотаций от ЕС в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) владельцами объекта являлась не его компания Agrofert, а двое его взрослых детей и брат его второй жены Моники. В отношении владельцев и связанных с ними лиц открыто уголовное дело по подозрению в злоупотреблении евросубсидиями, в свете которого парламент Чехии лишил главу ANO Андрея Бабиша дерутатского иммунитета.

Зампредседателя христианско-демократической партии Мариан Юречка заявил в связи с открывшимися фактами, что предложит парламенту объявить вотум недоверия правительству. Зампредседателя ТОР-09 Томаш Чернин призвал Бабиша уйти в отставку с поста премьера. Оппозиционные партии проведут в парламенте специаальное заседание, посвященное делу сына премьер-министра.

Председатель ЧСДП Ян Гамачек, занимающий в коалиционном кабинете кресло министра внутренних дел, намерен провести встречу с премьером Бабишем. Ян Гамачек также сообщил, что пока не может прогнозировать будущее коалиционного договора с движением ANO, лидером которого является премьер-министр.

