Святые, заговоры, обряды – магия чешского декабря

Маскированных персонажей, с которыми можно было повстречаться в чешской среде в период Адвента, было много, рассказала Русской службе «Радио Прага» этнолог Даниэла Завеска из этнографического отделения Национального музея.

В декабре приходит Барборка с метелкой

– Такие персонажи могут существенно отличаться друг от друга как по своему поведению, так и внешне, в зависимости от региона и отдельных деревень. Есть персонажи, которые встречаются почти повсеместно, однако существуют и менее распространенные, знакомые лишь жителям немногих деревень. К более известным относятся Барборки, девушки в белом одеянии – их лица могли быть набеленными мукой, либо пряди длинных волос закрывали лицо, чтобы их никто не узнал. Барборки ходили по домам, запасаясь метелочкой и лукошком сладостей, и спрашивали детей, знают ли они наизусть молитву – например, «Отче наш» и другие. Барборка могла дополнительно проверить его знание предмета «Закон Божий». Ответившего верно ожидало сладкое вознаграждение, в противном случае Барборка могла «прошколить» ребенка своей метелкой.

Барборки ходили по домам, во многих случаях группками, накануне праздника святой Барбары (св. Варвары), который в Чехии отмечается 4 декабря. «Барборками» называли также веточки черешни и других плодовых деревьев . Люди верили в то, что если поставленные в этот день дома в воду веточки, расцветут еще до Сочельника, то есть до 24-го декабря, то можно быть уверенным в том, что девушка в следующрм году выйдет замуж. А если «барборки» успели зазеленеть, то значит, что все задуманное обязательно осуществится. Насколько непрерывной является традиция посещения Барборками, и к какому периоду истории относится?

– Барборки начали обходить дома на нашей территории в XIX веке, а в настоящее время эта традиция сохранилась в Тршебичской области, на западе Моравии.

13 декабря, как можно узнать, заглянув в чешский календарь, отмечается день покровительницы слепых св. Луции, известной также как Лучии или в православной традиции Лукии. Он отмечается в христианских церквях. Своей заступницей ее также считают окулисты, адвокаты, ножовщики, швеи, крестьяне и представители многих других профессий. В Чехии, где в декабре также могли прихода Луции, употребляется и краткая форма этого имени – Луцка. Какую роль Луцка выполняла?

– Обязанностью Луцки было контролировать, не прядут ли женщины, так как в день св. Луции это запрещалось. Луцкa, что очень важно помнить, не имеет, тем не менее, ничего общего со св. Луцией, так же как Барборки – со св. Барбарой. По всей видимости, в этих персонажах концентрируются и наслаиваются друг на друга разные символические фигуры еще дохристианских времен. Позже они дополнялись, и на основе всего этого образовались синкретические образы. И мы затрудняемся ответить на вопрос, насколько старой является определенная часть этого образа. Они складывались долгое время и были запечатлены в работах исследователей. Несмотря на схожесть имен, Луцки не играли роль св. Луции.

Ночи перед Рождеством – время погадать на суженого

– Скоро, в ночь с 12 на 13 декабря, в России, Украине и ряде других стран будут отмечать день св. Андрея Первозванного ( по-чешски св. Ондржея, брата апостола Петра, первого из учеников Иисуса Христа, который в Чехии празднуют 30 ноября. Девушки – не только русские и украинские, гадали о своих суженых. Какие традиции и обычаи в чешских землях связаны с этим днем?

– И в Чехии, также как и в упомянутых вами странах, праздник св. Ондржея – это один из дней, когда люди стремились приоткрыть завесу будущего, и во многих случаях это было связано именно с любовной магией, с гаданием о будущем спутнике жизни. Можно сказать, что в этот период многие способы гадания повторяются. Девушки шли к кусту бузины и трясли его, приговаривая: «Svatý Ondřeji, bezem se chvěju, pověz mi, koho se naděju («Святой Андрей, я дрожу как бузина, ответь, кто мне суженым станет»). Они прислушивались, откуда, например, доносится лай собак – именно с той стороны мог появиться спутник жизни. Стучали в курятник – если в ответ доносилось кукареканье петуха, это означало, что быть свадьбе в следующем году, а если кудахтанье курочки, то девица оставалась еще год в доме родителей. Также перед сном девушки просили святого Андрея, чтобы им во сне привиделся суженый. В день св. Андрея девушки также собирались и помечали хлеб, который давали собакам , своим отличительным знаком . Та девушка, чей ломтик собака брала самым первым, первой и выходила замуж.