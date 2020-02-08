Святовацлавская корона в стеклянном блеске

«Заметить разницу сможет лишь тот, кто неоднократно имел возможность изучать коронационные регалии в Пражском Граде. Однако отличить их сложно – это очень точная и досконально сделанная копия», – объясняет Петер Лукас, куратор выставки, открывшейся с начала февраля в павильоне Митровских в столице Моравии.

Хотя одно существенное отличие все же есть – создатель реплики заменил драгоценные камни и жемчуг цветным стеклом.

Напомним, что Корона святого Вацлава была изготовлена по приказу Карла IV к его венчанию на царство, вернее, королевство, которое произошло 2 сентября 1347 года. Последние изменения, внесенные во внешний вид монаршего венца, датируются XIV веком. Святовацлавская корона выполнена из чистого золота и весит ни много ни мало 2358 граммов. Ее украшают корону 96 драгоценных камней: 19 сапфиров, 30 изумрудов, 44 шпинеля, один рубин, один рубеллит, один аквамарин и 20 жемчужин. Некоторые сапфиры, вкрапленные в корону, принадлежат к числу самых крупных в мире. Камни для королевского венца, привезенные из Азии, выбирал непосредственно Карл IV, и точное место их происхождения до сих пор не установлено.

Длина скипетра составляет 67 сантиметров, он украшен четырьмя сапфирами, другими драгоценными камнями и 62 жемчужинами. Высота державы, декорированной рельефными изображениями на библейские сюжеты, составляет 22 сантиметра.

«Конечно, просто невозможно найти для копии оригинальные камни той же величины, окраски и формы. Весь набор копий коронационных регалий изготовлен из серебра, которое было покрыто чистым золотом методом гальваники. Все камни и жемчуг – стеклянные композиты», – объясняет куратор.

Чешские гранаты для Ее Величества Елизаветы II

Создателем точного подобия чешских государственных сокровищ стал ювелир Иржи Урбан, чье мастерство давно получило самую высокую оценку в мире, подчеркивает Петер Лукас: «Например, он сделал ювелирные украшения из чешского граната для королевы Великобритании Елизаветы II, которые ей преподнес первый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Также он создал крест для Папы Римского Иоанна Павла II. И он стал первым мастером, изготовившим точную копию императорской короны».

Помимо коронационных регалий, в павильоне развернута экспозиция, посвященная 22 монархам, короновавшимся Святовацлавской короной. Разумеется, это ее первый обладатель Карл IV, а также Иржи из Подебрад и Рудольф II. А в одном из выставочных залов можно увидеть наряд Марии Терезии – тоже в виде копии. В платье преобладает синий цвет, а пышной отделкой служит золотая вышивка.

«Мы старались как можно точнее воссоздать наряд, опираясь на портрет Марии Терезии. Наше платье отличается от оригинала тем, что это не ручная вышивка. Нам было непросто найти не только в Чехии, ни и в Вене и Братиславе точно подходящий сюда орнамент. Конечно, если бы это вышивалось вручную, мы бы просто не успели к открытию выставки, а стоимость костюма оказалась бы гораздо выше».

Выставка работает с 1 февраля по 26 апреля 2020 г., вт.–вс., с 10.00 до 16.00. Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19, Brno.

Поскольку частью чешской истории являются гуситские войны, в павильоне также выставлено старинное оружие гуситов. Это вульж – нечто среднее между топором и алебардой, кистень, который так любил Ян Жижка, окованный железом цеп и тарасница – небольшая пушка, изобретенная гуситами.

Павильон Митровских, небольшой замок в стиле классицизма Людовика XVI, расположен неподалеку от входа в Выставочный комплекс Брно. Он был возведен в конце XVIII века по заказу графа Антонина Митровского, который использовал его как летнюю резиденцию. Некогда в саду, окружающем замок, существовала оранжерея, где выращивали ананасы.