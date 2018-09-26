Святой Вацлав идет в пивную

Основать традицию проведения Дней чешского пива в честь св. Вацлава, который почитается также православными как благоверный Вячеслав, было решено в 2013 году, – говорит Мартина Ференцова, исполнительный директор чешского Союза пивоваров и солодовников.

– Вацлав ведь – не только чешский князь и святой, он считается и главным покровителем чешского пива. А так как этот внук св. Людмилы одновременно является покровителем солодовников и пивоваров, мы решили, что потчевать святовацлавским пивом любителей пенного напитка надо в сентябре, когда отмечается праздник св. Вацлава и чешского пива.

– Напомним, что он приходится на 28 сентября. Есть ли у святовацлавского пива, которое многие пивоварни в этом году будут варить вообще впервые, какая-то общая черта или характеристика?

– Нет, общей формулы у него нет. Пивоварни ко дня своего покровителя варят просто лучшее, на что способны. Это может быть как классика светлого оттенка, чешский лагер (лежак), так и крафтовое пиво, сваренное по особой рецептуре. Решение о том, какой сорт этого продукта посвятить покровителю пива, принимает каждый солодовник по своему усмотрению.

Пивные как исторический оплот народа

Некоторые пивоварни сообщают, что Дни чешского пива – это также дань традиции чешских и моравских пивных, «исторического оплота народа». В этих питейных заведениях жители страны веками собирались для того, чтобы обсудить последние новости. Одновременно те, кто проводит маркетинговое исследование запросов потребителей пива, констатируют – несмотря на то, что чехи считают пиво и культуру его потребления национальным наследием, объем потребления разливного пива сокращается. Местные жители, экономя средства, чаще всего приобретают пиво бутылочное и баночное, которое потребляют дома. В целом же, пульс пивного рынка не замедлился, мужчины, например, справляются с 9 литрами пива в неделю.

– Да, именно в пивных люди у нас испокон встречались, чтобы поговорить и обсудить как дела вполне будничные, так и выходящие из ряда повседневных. Дни чешского пива поэтому можно отпраздновать практически в любой чешской пивной. Официально они начнутся 26 сентября с поднятия пивного бокала за Святовацлавские торжества и символическим откупориванием заветного бочонка лагера-победителя в дегустационном конкурсе «Чешское пиво - 2018». А если посетители захотят найти конкретные пивные, которые подключились к программе наших дней, об этом можно подробнее узнать на facebook Dny českého piva или на нашем сервере www.dnyceskehopiva.cz.

Эффективным подспорьем в рамках этого мероприятия является специальная интерактивная карта, которая умеет «подсказать» пражанам и гостям города ближайшую пивную в зависимости от места их нахождения. Главная цель Дней чешского пива – привлечь в пивные и рестораны, которые являются местом дружеских встреч и социальных контактов в целом, также местных жителей, подчеркнула в интервью Русской службе «Радио Прага» Мартина Ференцова.

– Ряд пивных приготовили по этому случаю, помимо особого сорта святовацлавского пива, специальные пивные меню и сопроводительные мероприятия. Многие пивоварни также приглашают на мероприятия, приуроченные ко дню св. Вацлава, встречи с пивоварами, экскурсии по цехам и другим помещениям.

Дни чешского пива продлятся до конца сентября.

Пиво в чешском обществе

Как выявил опрос 2017 года Pivo v české společnosti («Пиво в чешском обществе») Центра по исследованию общественного мнения (CVVM), традиционный национальный напиток хотя бы иногда потребляют 87% чехов и 59% чешек. В среднем мужчины поднимают бокал пива 3,5 раза в неделю, осиливая за семь дней почти 9 литров, женщины – менее двух раз в неделю, «укладываясь» примерно в два литра. Как минимум дважды в неделю пиву благоволят 76% представителей сильного пола и 39% представительниц противоположного пола.

Растет интерес к крафтовому пиву, сваренному нетрадиционным способом, включая нефильтрованное («живое»), верхового брожения и пшеничное.