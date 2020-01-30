Свободу чешским несушкам!

«Батарейная система» содержания – это бесконечные ряды маленьких клеток в несколько ярусов. Чешское общество защиты животных (Obránci zvířat), опубликовавшее видео, снабдило кадры эмоциональными титрами, призывающими зрителя поставить себя на место курицы: «Представьте, что вы находитесь в замкнутом пространстве», «Птицы не могут там даже расправить крылья», «Многие буквально сходят с ума».

Такого рода публикации подтолкнули сетевые магазины еще год назад начать менять свою «торговую философию», объясняет Ивета Барабашова, сотрудница сети Lidl. «Мы стремимся перейти к продаже яиц «свободного выгула», в том числе, в числе продукции наших собственных марок».

Птицефабрикам приходится приспосабливаться к требованиям крупных ритейлеров, обязавшихся к 2025 году прекратить продажу яиц от несушек из клеток. Как были произведены яйца, покупатель может узнать, посмотрев код на упаковке или непосредственно на скорлупе. Ноль означает продукцию органического земледелия, а тройка – производство в условиях клеточного содержания.

Однако 60% покупателей в чешских магазинах не интересуется условиями, в которых птица снесла яйцо. Как показал опрос, проведенный агентством STEM/MARK, на решение, приобретать или нет данный товар, влияет, главным образом, стоимость и страна-производитель. Это подтверждает и пресс-секретарь компании Tesco Вацлав Коколичек: «Ключевую роль по-прежнему играет цена. С 2017 года мы ориентируемся на яйца, произведенные в загоне для птицы, и намерены наращивать их долю. Для сравнения: в 2013 году яйца от несушек «клеточного содержания» составляли 97%, а в 2019 году этот показатель снизился до 88%».

Код «три» означает «яйцо из неволи»

Хотя в продаже яйца из клеток по-прежнему занимают львиную долю рынка, мало-помалу на магазинных полках появляется все больше яиц, которые принято называть «свободного выгула». Постепенно общество в лице чешских покупателей начинает обращать на это внимание, подтверждает спикер компании MAKRO Романа Нидрле: «В прошлом году мы расширили предложение яиц свободного выгула и снесенных в загоне и уже видим увеличение продаж. Мы можем подтвердить, что локомотивом здесь выступают мелкие розничные продавцы, и тут наблюдается 27-процентный рост».

Некоторые производители заменяют клетки вольерами. По мнению главы чешской ассоциации производителей домашней птицы Габриэлы Длоугой, не все фермеры справятся с изменением ситуации. «Некоторые сельскохозяйственные объединения сообщают, что как только у них перестанут покупать яйца, произведенные в клетках, они свернут производство». Габриэла Длоуга считает, что в течение ближайших пяти лет в стране может закрыться 20% всех птицефабрик.

В общемировом масштабе отказ от яиц клеточного содержания начался с 2015 года. К движению гуманного обращения с домашней птицей примкнули такие гиганты как McDonald’s, Starbucks, Danone, Nestle, KFC и многие другие.

В Австрии и Бельгии на содержание птиц в клетках в ближайшее время будет наложен полный запрет. Швейцария смогла отказаться от этого уже сейчас. В Германии еще в 2013 году содержащиеся в клетках куры составляли всего 13% только от общего числа несушек.

В декабре прошлого года группа депутатов парламента Чехии, как из рядов правящей коалиции, так и из числа оппозиции, представили проект поправки к закону о защите животных о полном запрете клеточного содержания с 2027 года.

Инициатор проекта поправки, депутат от партии ANO Ян Шиллер уверен: «Не нужно быть специалистом, чтобы понять – закрывать кур на всю жизнь в переполненных клетках – это ненормально. Чешская республика – достаточно развитая страна, чтобы позволить себе следовать примеру западных государств и поставить такой способ содержания птицы вне закона».