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Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации

Катерина Айзпурвит
21-02-2020
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Суд города Раковник (Центральная Чехия) вынес решение о реабилитации семьи, выселенной 1953 г. с места проживания по обвинению в «противодействии строительству социализма». Семье Малец было запрещено проживать в районе Нове Страшеци. Сын выселенных Вацлав Малец сообщил, что удовлетворен судебным вердиктом. По словам адвоката семьи Лубомира Муллера, Малец имеет право взыскать с Министерства юстиции компенсацию за нанесенный ущерб в размере 60 200 крон (около 2,5 тыс. евро).

Коллективизация в Чехословакии, фото: ЧТ24Коллективизация в Чехословакии, фото: ЧТ24

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Архив Чешского РадиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Архив Чешского Радио Согласно решению суда, оба родителя Вацлава Малеца признаны невиновными. В 1953 г. суд признал Рудольфа Малеца «кулаком». «Очевидно, что власти того времени лишь искала инструмент, чтобы избавиться от мнимых или реальных противников тогдашнего режима, которых, безусловно, боялась», – прокомментировал вынесенное решение судья Марцел Легечка.

Семья Малец жила в поселке Мшецке Жегровице более 400 лет. После коммунистического путча 1948 г. у нее вначале отобрали скотину и сельскохозяйственные механизмы. Спустя четыре года семья получила приказ покинуть свой дом. Им позволили взять только личные вещи.

Насильственная коллективизация началась в Чехословакии в 1949 г. и интенсивно проводилась в 1950-е гг. Крестьяне подвергались экономическому и политическому давлению со стороны тоталитарного режима. По данным сайта totalita.cz, который проводил исследование доступных источников, до конца 1953 г. на территории Чехии было выселено из своих домов 1629 семей.

Катерина Айзпурвит
21-02-2020
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