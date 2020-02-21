Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации

Согласно решению суда, оба родителя Вацлава Малеца признаны невиновными. В 1953 г. суд признал Рудольфа Малеца «кулаком». «Очевидно, что власти того времени лишь искала инструмент, чтобы избавиться от мнимых или реальных противников тогдашнего режима, которых, безусловно, боялась», – прокомментировал вынесенное решение судья Марцел Легечка.

Семья Малец жила в поселке Мшецке Жегровице более 400 лет. После коммунистического путча 1948 г. у нее вначале отобрали скотину и сельскохозяйственные механизмы. Спустя четыре года семья получила приказ покинуть свой дом. Им позволили взять только личные вещи.

Насильственная коллективизация началась в Чехословакии в 1949 г. и интенсивно проводилась в 1950-е гг. Крестьяне подвергались экономическому и политическому давлению со стороны тоталитарного режима. По данным сайта totalita.cz, который проводил исследование доступных источников, до конца 1953 г. на территории Чехии было выселено из своих домов 1629 семей.