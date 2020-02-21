Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации

Суд города Раковник (Центральная Чехия) вынес решение о реабилитации семьи, выселенной 1953 г. с места проживания по обвинению в «противодействии строительству социализма». Семье Малец было запрещено проживать в районе Нове Страшеци. Сын выселенных Вацлав Малец сообщил, что удовлетворен судебным вердиктом. По словам адвоката семьи Лубомира Муллера, Малец имеет право взыскать с Министерства юстиции компенсацию за нанесенный ущерб в размере 60 200 крон (около 2,5 тыс. евро).
Согласно решению суда, оба родителя Вацлава Малеца признаны невиновными. В 1953 г. суд признал Рудольфа Малеца «кулаком». «Очевидно, что власти того времени лишь искала инструмент, чтобы избавиться от мнимых или реальных противников тогдашнего режима, которых, безусловно, боялась», – прокомментировал вынесенное решение судья Марцел Легечка.
Семья Малец жила в поселке Мшецке Жегровице более 400 лет. После коммунистического путча 1948 г. у нее вначале отобрали скотину и сельскохозяйственные механизмы. Спустя четыре года семья получила приказ покинуть свой дом. Им позволили взять только личные вещи.
Насильственная коллективизация началась в Чехословакии в 1949 г. и интенсивно проводилась в 1950-е гг. Крестьяне подвергались экономическому и политическому давлению со стороны тоталитарного режима. По данным сайта totalita.cz, который проводил исследование доступных источников, до конца 1953 г. на территории Чехии было выселено из своих домов 1629 семей.
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