Студентов и любителей природы зовут на помощь чешским лесам

Лесники обещают добровольцам, что все профилактические меры по предупреждению Covid-19 будут соблюдены. Студенты будут работать небольшими группами на свежем воздухе, соблюдая при этом необходимую дистанцию.

«В настоящее время нам нужен каждый, кто готов помочь чешской природе и чешским лесам», - говорит директор лесного и водного хозяйства государственного предприятия Lesy České republiky («Леса Чешской Республики») Владимир Крхов.

Отозваться могут все желающие старше 18 лет, практика работы в лесу не требуется.

«Наши работники обучат добровольцев всему необходимому, чтобы те потом могли работать самостоятельно. Предполагается, что они будут сажать деревья, строить ограждения. Если кризисная ситуация из-за пандемии коронавируса будет продолжаться долго, то возможно понадобиться также проводить покраску стволов, защищающих их от нападения животными, питающимися корой деревьев и так далее».

Главное, чтобы студенты способны были добраться в указанный лес своим ходом.

«Важно иметь рабочую обувь, достаточно плотные брюки, плащ -дождевик на всякий случай. Перчатки и инструменты желающие получат на месте», - продолжает директор лесного и водного хозяйства.

Вся необходимая информация указана также на сайте госпредприятия, говорит пресс-секретарь Эва Йоуклова.

Площадь территории, покрытой лесной растительностью, составляет в Чехии 34 процента. Госпредприятие Lesy ČR заботится о половине. Кроме вредителей и засухи, лес Чехии недавно пострадал также от повторных ветряных бурь.

«Природные катаклизмы нанесли ущерб 1350 000 м3 деревьев на общую сумму 300 – 400 млн крон. Наибольший урон потерпел Южно-Чешский край».

На этот год запланировано 400 мероприятий по спасению леса. «Крупнейшее из них - «День обновления леса» - будет проходить, также как и в прошлом году, во вторую субботу октября, поэтому ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, нас, скорее всего, не коснутся», - заключает Эва Йоуклова. В прошлом году к акции подключилась 31 тысяча чехов.