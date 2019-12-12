Строительство дома обойдется дороже, но сэкономит деньги потомкам

Как на конвейере, по данным статистиков, ответственные чешские инстанции выдают в настоящее время разрешения на строительство индивидуальных домов. С января по октябрь 2019 года уже было удовлетворено более 15 тысяч заявлений, что является рекордом последнего десятилетия. Что же произошло? С нового года построить собственный дом станет дороже, так как нужно будет соблюдать новые нормы энергопотребления.
Кто может, тот будет подавать заявление на получение строительного разрешения еще до конца года. Тот, кто успеет отправить свою проектную и прочую документацию в государственную строительную инстанцию до 31 декабря, сможет построить дом «по старинке».
Согласно постановлению об энергетической эффективности зданий, с 1 января 2020 года, суммарное потребление энергии жилища должно быть практически нулевым, что соответствует параметрам т.н. низкоэнергетических зданий. Планируется, что новостройки будут потреблять примерно на 20 % меньше энергии. Добиться этого можно с помощью регулирования системы отопления, применения качественных теплоизоляционных материалов и использования энергии из возобновляемых источников (вода, солнце, ветер).
«В моем доме есть теплообменник. Когда я проветриваю, то удаляемый из помещений воздух подогревает свежий, приходящий с улицы. Эта система экономит средства. Стеклопакеты в моих окнах трехслойные. Таким образом, для обогрева дома в год мне нужно купить газ только на 7 тысяч крон (269 евро)», – рассказывает Михал Шперлинг, владелец энергетически пассивного дома.
«Нормативы ужесточены в первую очередь в области утепления внешнего периметра зданий. Если я заменю окна, вместо двойного остекления сделаю тройное, то впишусь в требование. Если этого не выходит, то я могу лучше утеплить крышу и внешние стены, увеличив толщину термофасада, например, на 3 сантиметра. Это также позволит мне выполнить необходимые требования», – комментирует Петр Голуб, директор компании «Шанс для зданий».
Ничего, однако, бесплатно не бывает. Квадратный метр тройного стеклопакета в Чехии стоит на 50% дороже двойного. Чтобы выполнить норму хозяину нового дома придется дополнительно инвестировать десятки тысяч крон. Если речь идет об электрическом отоплении жилища, то неизбежно придется вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, например в приобретение солярных панелей.
«В будущем ни один новый дом уже не сможет обойтись без тех или иных возобновляемых источников энергии – фотовольтаических панелей на крыше, дополненных аккумулятором, теплообменников… Комбинация разных вариантов позволит соблюсти установленную норму», – объясняет представитель Министерства промышленности и торговли Владимир Сохор.
На стоимости возведения новых домов сказываются также дорожающие материалы и цена работы ремесленников.
Вновь Петр Голуб, директор компании «Шанс для зданий»: «Стоимость домов поднимается по причине подорожания строительных материалов и непосредственно работы. Ежегодно рост составляет 5-7%. На рынке ощущается недостаток трудовых ресурсов. Чтобы нанять на работу крановщика, например, сегодня приходится платить в два раза больше, чем три года назад».
«Из материалов сильнее всех подорожали железобетонные элементы и материал для возведения стен. В случае последнего свою роль играет увеличение цены применяемой технологии и рабочих рук. Если говорить о железобетонных конструкциях, то растет стоимость сырья – цемента», – обращает внимание генеральный директор компании PRO-DOMA Петр Ванерка.
Представитель министерства Владимир Сохор подчеркивает, что дополнительные вложения в строительство более экономичного дома позже вернутся в виде снижения ежемесячных затрат на отопление.
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