Строительство дома обойдется дороже, но сэкономит деньги потомкам

Кто может, тот будет подавать заявление на получение строительного разрешения еще до конца года. Тот, кто успеет отправить свою проектную и прочую документацию в государственную строительную инстанцию до 31 декабря, сможет построить дом «по старинке».

Согласно постановлению об энергетической эффективности зданий, с 1 января 2020 года, суммарное потребление энергии жилища должно быть практически нулевым, что соответствует параметрам т.н. низкоэнергетических зданий. Планируется, что новостройки будут потреблять примерно на 20 % меньше энергии. Добиться этого можно с помощью регулирования системы отопления, применения качественных теплоизоляционных материалов и использования энергии из возобновляемых источников (вода, солнце, ветер).

«В моем доме есть теплообменник. Когда я проветриваю, то удаляемый из помещений воздух подогревает свежий, приходящий с улицы. Эта система экономит средства. Стеклопакеты в моих окнах трехслойные. Таким образом, для обогрева дома в год мне нужно купить газ только на 7 тысяч крон (269 евро)», – рассказывает Михал Шперлинг, владелец энергетически пассивного дома.

«Нормативы ужесточены в первую очередь в области утепления внешнего периметра зданий. Если я заменю окна, вместо двойного остекления сделаю тройное, то впишусь в требование. Если этого не выходит, то я могу лучше утеплить крышу и внешние стены, увеличив толщину термофасада, например, на 3 сантиметра. Это также позволит мне выполнить необходимые требования», – комментирует Петр Голуб, директор компании «Шанс для зданий».

Ничего, однако, бесплатно не бывает. Квадратный метр тройного стеклопакета в Чехии стоит на 50% дороже двойного. Чтобы выполнить норму хозяину нового дома придется дополнительно инвестировать десятки тысяч крон. Если речь идет об электрическом отоплении жилища, то неизбежно придется вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, например в приобретение солярных панелей.

«В будущем ни один новый дом уже не сможет обойтись без тех или иных возобновляемых источников энергии – фотовольтаических панелей на крыше, дополненных аккумулятором, теплообменников… Комбинация разных вариантов позволит соблюсти установленную норму», – объясняет представитель Министерства промышленности и торговли Владимир Сохор.

На стоимости возведения новых домов сказываются также дорожающие материалы и цена работы ремесленников.

Вновь Петр Голуб, директор компании «Шанс для зданий»: «Стоимость домов поднимается по причине подорожания строительных материалов и непосредственно работы. Ежегодно рост составляет 5-7%. На рынке ощущается недостаток трудовых ресурсов. Чтобы нанять на работу крановщика, например, сегодня приходится платить в два раза больше, чем три года назад».

«Из материалов сильнее всех подорожали железобетонные элементы и материал для возведения стен. В случае последнего свою роль играет увеличение цены применяемой технологии и рабочих рук. Если говорить о железобетонных конструкциях, то растет стоимость сырья – цемента», – обращает внимание генеральный директор компании PRO-DOMA Петр Ванерка.

Представитель министерства Владимир Сохор подчеркивает, что дополнительные вложения в строительство более экономичного дома позже вернутся в виде снижения ежемесячных затрат на отопление.