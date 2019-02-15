Страховая компания уступила пациентке, требующей 1200 евро в месяц на лечебную коноплю

Молодая женщина страдает рассеянным склерозом и не может обходиться без посторонней помощи. Снижение боли ей приносят только ингаляции из лечебной конопли. Страховая компания отказывалась оплачивать приобретение этого вещества больной, которой приходится тратить на его закупку тридцать тысяч крон в месяц из собственных средств.

В 2016 году ее прошение о покрытии расходов в рамках медицинской страховки было отклонено, после чего пациентка подала на компанию VZP в суд.

«Каждый год я должен был незаконно выращивать два килограмма конопли. Похоже, что теперь я наконец-то раз в месяц зайду в аптеку, получу коноплю, скручу сигареты, а оставшуюся траву расфасую, чтобы моя дочь могла добавлять ее в пищу, как ей было рекомендовано врачами. В таком случае все будет хорошо», - поделился с «Чешским Радио» отец истицы.

По словам Зденека Майзлика, его дочь нуждается ежемесячно в 180 граммах конопли.

«Сейчас она себя чувствует лучше, находится на лечении в санатории св. Йозефа. Везде, куда ей нужно, добирается на инвалидной коляске, а папа тем временем забивает косяки», - отметил не без доли иронии пан Майзлик.

Медицинская страховая компания поменяла свое решение еще до оглашения вердикта Пражским городским судом. Тот приступил к немедленному рассмотрению дела после того, как Конституционный суд указал на неоправданное затягивание процесса.

VZP отказалась дать комментарий по поводу изменения своей позиции, заявив лишь о том, что «всегда стремилась идти больным на встречу в максимально возможной мере, обусловленной действующим законодательством».

Зденек Майзлик требует того, чтобы люди, нуждающиеся по состоянию здоровья в конопле, могли легально выращивать ее в домашних условиях. С подобным предложениям он уже несколько раз обращался к депутатам чешского парламента; возможность проплачивать страховыми компаниями расходы на приобретение каннабиса он лично обсуждал с министром здравоохранения Адамом Войтехом. По мнению главы здравоохранительного ведомства, страховым компаниям следует покрывать расходы на закупку максимально тридцати граммов конопли в месяц.

«В среднем, одному пациенту необходимы шесть граммов конопли в день, поэтому ограничение в тридцать граммов нам кажется вполне адекватным. В исключительных случаях, решение об увеличении выплаты может принять ревизионный врач», - заявляет министр Войтех.

Тем не менее, именно ревизионный врач и отказал дочери Зденека Майзлика в покрытии расходов на приобретение лечебной конопли, что, собственно, подтолкнуло больную на подачу иска.

По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году страховые компании оплатили каннабис пятистам пациентов. Цифра свидетельствует о завышенной цене, по которой конопля продается, считает эпидемиолог наркомании Томаш Забрански.

«Наряду с этими пациентами, лечебный каннабис за указанный период времени нелегально употребили 560 тысяч человек, причем также по медицинским соображениям», - рассказал «Чешскому радио» специалист.

Таким образом, дочь Зденека Майзлика становится, на данный момент, единственной пациенткой в стране, которой страховая компания будет проплачивать расходы на 180 граммов лечебной конопли в месяц.