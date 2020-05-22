Стратегия выживания — снизить число самоубийств на треть

Национальный план противодействия суициду

В плане подчеркивается необходимость повышения степени информированности среди широких кругов общественности и дестигматизации на различных уровнях оказания психиатрической помощи. Кооординатором реализации плана станет Национальный совет по вопросам психического здоровья (Národní rada pro duševní zdraví), который возглавляет премьер-министр; это должно обеспечить сотрудничество всех необходимых ведомств. Из государственного бюджета на эти цели выделено почти 300 миллионов крон.

Самый высокий уровень суицида среди пожилых людей, чаще среди мужчин. С 1992 года в Чехии не регистрируется точная статистика суицидальных попыток, однако по анализу Всемирной организации здравоохранения их число в двадцать раз превышает случаи самоубийства, сообщается в плане .

Taхов, Соколов, Чешска Липа в числе городов повышенного риска

В число областей и городов с наибольшим количеством самоубийств в Чехии входят Taхов, Соколов, Чешска Липа и Трутнов, причем это касается представителей обоих полов.

Одной из мер противодействия этой проблеме является ограничение доступа к некоторым средствам самоубийства. Мужчины чаще всего прибегают к самоповешению, в 12% случаев совершают акт самоубийства при помощи огнестрельного оружия, прыжка с высоты (менее 20%) и путем самоотравления (около 7%). У женщин также преобладает самоповешение, далее следуют самоотравление (22%), прыжок с высоты (менее 20%), транспортный, или железнодорожный суицид (около 8%).

Ужесточение правил в области продажи лекарств

Специалисты отмечают, что регулирование и ужесточение правил в области продажи лекарств, в состав которых входит парацетамол, может привести к серьезному снижению численности самоубийств, совершаемых путем самоотравления.

"Каждое самоубийство является трагическим событием. Ежегодно суицид становится причиной смерти около 1300 граждан, в среднем в день погибают минимум трое человек. В качестве причины смерти суицид в статистике многократно превышает ДТП", - сообщил в стратегическом документе глава Минздрава Aдам Войтех.

Принятая стратегия является реакцией на число самоубийств, которое не удается снижать, как и на отсутствие до сих пор глобального Национального плана по противодействию суициду. Главная цель — в соответствии с документом ООН Sustainable Development Goals сократить количество самоубийств до 2030 года на треть.

За последние пять лет по причине суицида погибло более 150 детей

Специалисты озабочены, что в группе 15–24 лет самоубийство является второй наиболее частой причиной смертности.

«Ежегодно в результате попытки самоубийства в стране госпитализировано до трех тысяч молодых людей в возрасте 15–24 лет. Мотивация такого поступка для их семей часто совершенно необъяснима, и именно путем психовоспитания можно добиться понимания причин и явлений, которые подтолкнули представителей молодого поколения к краю пропасти. Это должно помочь совершенствованию прогнозирования и профилактике повторного суицида», сообщается в национальном плане.

— Мы хотим, чтобы наше население было более информированным, а также осознало, что и дети могут страдать душевными недугами, при этом они сами могут об этом и не подозревать,

— отметил ранее министр здравоохранения Адам Войтех в интервью «Чешскому Радио».

К наиболее часто внушающим опасения состояниям у детей относятся тревожные расстройства, которые могут перерасти в депрессию.

— Нередко у одного подростка обнаруживается сочетание разных расстройств, которые приводят к серьезным суицидальным попыткам и могут завершиться летальным исходом. И установить степень риска бывает крайне сложно даже специалисту, не говоря уже о других,

говорит профессор Иво Пацлт из пражской Психиатрической клиники.

Дети должны осознать, что из себя представляет психика как таковая

Минздрав предполагает, что было бы целесообразным введение в скором времени в начальных школах нового предмета, который помог бы психосоциальному развитию учащихся. Обсуждением вопроса министерства занялись уже в прошлом году.

— Это должно способствовать тому, чтобы дети осознали, что из себя представляет психика, имели понятие о своем собственном внутреннем мире, о взаимодействии психики и эмоций. Чтобы они понимали, что следует развивать способности как-то влиять на то, что с ними внутри происходит. Это значит, например, способность освоить какие-то практические техники и упражнения для снятия напряжения, знать, как обращаться с состоянием, вызванным неуспехом в удовлетворенни потребности, с тяжелыми эмоциями,

— объяснил в эфире «Чешского Радио» Петр Винклер.

Каким образом педагоги представят познания в избранном предмете, зависит от каждой отдельной школы. «На данном этапе предполагается, что предмет будет включен в учебную программу общего основного образования с 5 и 6 классов», — сообщила ранее пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова.

Именно этот возраст психологи считают критичным, в данный период у детей появляется четверть психических расстройств. С этим связан и тот прискорбный факт, что возраст большинства молодых людей, которые сознательно накладывают на себя руки, колеблется в диапазоне от пятнадцати до девятнадцати лет.