Страсти вокруг польского мяса – в конфликт включилась Еврокомиссия

В официальном письме Чешской Республике Еврокомиссия указывает на то, что строгость проверок не соответствует сути инцидента, несмотря на то, что в польской говядине была обнаружена сальмонелла. В министерство сельского хозяйства ЧР было направлено письмо с требованием прекратить проверки ввозимого продукта. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Анки Падурару, комиссией были рассмотренны введенные чешской стороной меры безопасности и считает их несоразмерными произошедшему инциденту. Однако Чешская Республика, несмотря на призыв Брюсселя, не намерена отказываться от проверок. Подробнее в интервью Чешскому радио рассказал глава Министерства сельского хозяйства ЧР Мирослав Томан:

— Польский министр пообещал мне, что ими будут приняты все необходимые меры. Польская сторона старается убедить нас, что они предоставляют нам всю имеющиеся у них информацию и что шаги, которые они предпринимают, ситуацию решат. Однако мы хотим подождать результатов всех проверок, потому что пока наши переговоры находятся на уровне обещаний.

Напомним, что в начале февраля в Чешскую Республику было ввезено более тонны говядины, которая может быть заражена сальмонеллой. Как сообщило Министерство сельского хозяйства, около 300 кг такого мяса поступило в магазины Праги, Варнсдорфа, Нового Быджова и Костелеца-на-Лабе, а также в отдельные рестораны. С тех пор Чехия ужесточила проверки ввозимого из Польши мяса, что вызвало недовольство политиков в Брюсселе. Чешская сторона в четверг 28 февраля подтвердила получение письма от Еврокомиссии, о дальнейших планах рассказал министр Мирослав Томан:

— Моей главной задачей является защита потребителей, и я считаю, что о столь серьезных нарушениях совершенно необходимо сообщать общественности. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы должны быть совершенно уверены, что говядина не содержит опасных для здоровья бактерий, так что мы считаем контроль импортируемого польского мяса необходимым. Это обязательная мера и мы бы приняли ее вне зависимости от того, из какой страны сомнительный продукт был доставлен. В данный момент я нахожусь в контакте с Польшей и мы планируем дальнейшие переговоры.

Со своей стороны, Польша пообещала ввести более строгие правила на мясокомбинатах: там устанавливаются камеры, которые будут следить за ситуацией 24 часа в сутки. Кроме того, теперь проверку экспортируемого мяса не будут проводить частные ветеринары. По словам министра Томана, в случае, если данные меры действительно будут осуществлены, Чехия отменит проверки.

Новые проверки, новое мясо

Однако ситуация продолжает накаляться: уже после получения официального письма из Брюсселя, вечером, 28 февраля, в Чехии была обнаружена партия куриного мяса, которое также может содержать сальмонеллу. Доставленный в Злинский и Оломоуцкий край продукт происходит из той же партии, в которой уже была обнаружена опасная бактерия. Поставщиом является польская компания Inter-Natural 2000. Подробнее о ситуации рассказал директор Государственного ветеринарного управления ЧР Збынек Семерад:

— Невозможно установить 100% контроль над импортом, потому что только за январь в Чехию было осуществлено более 2500 поставок мяса. На данный момент мы точно знаем, что упомянутые 1200 кг куриного мяса было частью партии, общий объем которой составил 4800 кг. Замороженное мясо, которое поставщих не успел отправить в отдельные магазины и рестораны, было задержано нашей комиссией. Сейчас мы стараемся проверить фирмы, которые сотрудничают с польской стороной и поставляют мясо именно оттуда, ведь есть компании, которые совершенно не закупают польские продукты. Так что сейчас мы следим за поставками из Польши.

Введение дополнительных мер предосторожностей имело еще один, немного неожиданный результат: кроме обнаружения поставки сомнительного куриного мяса, в четверг 28 февраля в Праге был обнаружен разделочный цех и склад говядины без каких-либо маркировок – на мясе не была указана ни страна-производитель, ни дата забоя, ни компания-перевозчик. Виновные разыскиваются, им грозит штраф до 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро). О ходе расследования рассказал пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления ЧР Петр Ворличек:

– В ходе разбирательства мы установили пока только одного перевозчика, который готовил вышеупомянутое мясо к транспортировке.

Министр сельского хозяйства Чешской Республики Мирослав Томан пообещал взять расследование данной ситуации под личный контроль.