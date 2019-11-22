Страны ЕС, в том числе Чехия, вводят запрет на некачественные электроприборы

В том, что закон, который защитит европейский рынок от некачественной продукции, просто необходим, уверены и авторы проекта «Давайте чинить Чехию». Если вышедший из строя мобильный телефон или ноутбук отдать в ремонт в любой из стран Евросоюза, в том числе и в Чехии, не проблема, то разбитый дешевый миксер, по всей вероятности, закончит свой путь в контейнере для электроотходов. Починить его нельзя, так как это слишком дорого, к тому же большинство дешевых товаров разобрать просто невозможно.

«Если швы на корпусе миксера склеены, то мы вряд ли можем его починить. Хуже всего в этом плане обстоит дело с фотоаппаратами и часами. Часовщики – мастера по ремонту часов – вымирают, обычно это старые люди», - делится опытом Ян Харват, основатель проекта, который в интернете предлагает клиентам услуги мастеров по ремонту.

Петр Плива, один из добровольцев, который присоединился к инициативе «Давайте чинить Чехию», говорит, что способен сэкономить своим клиентам три четверти стоимости, которую бы им пришлось заплатить за новый электроприбор.

«Сейчас я чинил вот эти гирлянды на елку, просто батарейка уже была непригодной. Ремонт за пару крон, и все работает как надо», - объясняет Петр Плива.

Согласно опросу общественного мнения, подготовленного агентством SC & C, 85 процентов потребителей знакомо с ситуацией, когда бытовая электроника ломается в считанные месяцы после истечения срока гарантии. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, которые вступят в законную силу с 1 марта 2021 года, все продаваемые в Евросоюзе товары можно будет починить. Мало того, Еврокомиссия намерена сделать еще один шаг навстречу потребителям – ввести систему цветных щитков, благодаря которым каждый покупатель еще до приобретения товара будет знать, насколько легко можно будет его в последствии в случае неисправности отремонтировать .

«Важно установить критерии, на основе которых будут товары категоризированы, чтобы результаты были точными», - говорит Петр Возка из отдела энергетики и сбережений Министерства промышленности и торговли.

Нововведенные правила должны стать гарантией того, что на рынке не будут появляться не подлежащие ремонту товары. По мнению Возки, более требовательная политика Евросоюза по отношению к производителям на стоимости бытовой электроники в итоге не отразится.