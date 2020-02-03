Стол не должен быть пуст, когда в Праге Мясопуст!

В столице Чехии организуется несколько тематических ярмарок в разных городских районах — Мясопуст проводят как на площадях (например, на Староместской, Малостранской, Вацлавской или на площади Мира), в парках (например, в садвх Врхлицкого и Вояновых садах), а также в различных культурных центрах. В этом году 25 января серию ярмарок в честь Мясопуста открыл пражский район Лента. Катержина Эбелова, представитель галереи «Скарабей», являющейся одним из организаторов праздника, рассказала, почему были выбраны именно эти даты:

— В этом году мы действительно очень рано проводим Мясопуст. Обычно он проходит в субботу до Скверной (или Пепельной) среды, то есть на неделе, предшествующей посту. Однако в этом году мы объединились с Сельскохозяйственным музеем, глава которого предложил нам совместить нашу ярмарку с их традиционным праздником «Летенский поросенок». Так что в этом году мы провели Мясопуст, объединенный с «Забиячкой».

Мясопустные празднества — противостояние мяса и поста

Период Мясопуста начинается после дня Трех Королей (6 января). Каждый год Мясопуст длится разное количество дней, так как Пасха является переходящим праздником — ее дата исчисляется по лунно-солнечному календарю. Ярмарки обычно заканчиваются в Пепельную среду, когда до Пасхи остается 40 дней, которые следует проводить в молитвах и покаянии. А до этого времени, согласно народным традициям, можно веселиться, вкушать мирские блага и телом, и душой. О том, как проходила ярмарка на Летне, рассказывает Катержина Эбелова:

— Перед церковью св. Антония глава местной администрации передал ряженым так называемый Мясопустный жезл: обычно это большая деревянная поварешка, однако мы используем «возембух» — народный музыкальный инструмент, состоящий из нескольких инструментов и кухонной утвари. После этого начался карнавал с традиционными народными масками. А кульминацией праздника стала «дуэль» между Мясом и Постом, которых представляли очень полный и очень тощий актеры.

Чешский мясопуст — это неповторимое празднество вкусов, звуков, красок, культур и вероисповеданий. В нем по традиции представлены христианские и языческие элементы, во многих ярмарках участвует также же Вакх — античный бог виноделия и веселья:

— У нас тоже был свой Вакх. Однако не стоит забывать, что еще один символ Мясопуста — контрабас, в прошлом он был одним из главных героев Мясопустных ярмарок во многих регионах Чехии. Во время праздника на нем играли музыканты, а в Пепельную среду, перед началом поста, его ритуально «хоронили» всей деревней, потому что любое веселье (музыка и танцы в том числе) в это время было под запретом.

Стопочка и кобылу из мертвых подымет

Многие традиции на Мясопуст вызывают недоумение у иностранцев, причем не только у туристов, то и у тех, кто живет здесь многие годы. Однако есть и такие детали праздника, о которых уже подзабыли и сами чехи. По словам Катержины Эбеловой, Сельскохозяйственный музей решил оживить некоторые народные обычаи, так как они являются неотъемлемой частью культуры. Одним из них является обычай целый день ходить в маске кобылы:

— Первый человек надевает на себя маску лошади или держит ее на шесте. К маске прикреплена простыня, натянутая назад. Под простыней спрятан еще один человек, который изображающий спину и ноги лошади. Двигаться им нужно максимально синхронно, потому что второй человек (изображающий зад кобылы) зачастую ничего не видит. Такая кобыла была центральной фигурой на карнавалах в области Глинецко, традиции которой были включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. После окончания карнавала было принято кобылу «зарезать», люди в масках падали замертво на землю. Однако потом им подносилась стопка крепкого алкоголя, после которой лошадь оживала и пускалась в пляс.

Неотъемлемой частью Мясопуста была музыка: деревенские музыканты, прежде чем осесть в местной пивной или танцевальном зале, обходили все дома, где за выпивку, угощение или небольшое вознаграждение исполняли традиционные песни. Это несложно сделать в деревне, где все друг друга знают и домов не так уж много. Возможно ли воплотить этот обычай в жизнь в большом городе?

— Возглавлял процессию, по традиции, Лауфер (бездельник) в шутовском костюме, сшитом из полосок ярких тканей. Он шел первым и всегда спрашивал хозяина, можно ли музыкантам войти. Обычно хозяин соглашался, впускал процессию в дом, они там играли, пели и танцевали со всем женщинами дома. Танцы носили легкий эротический характер. Если в эти дни был снег, то участники маскарада немного «изваляли» женщин в снегу, что должно было обеспечить продолжение рода. Конечно, в многоэтажных городских домах это организовать нереально, поэтому мы обходили различные культурные учреждения.

