Стимул для молодых ученых – увлекательные проекты и финансирование

В самом известном чешском университете, названного в честь его основателя императора Карла IV, аспирантская стипендия составляет 11 тысяч крон (423 евро). На такие деньги взрослому человеку, стремящемуся в научную сферу, нормально жить весьма сложно. Так считает и проректор по научной работе Карлова университета биохимик Ян Конвалинка.

Сегодня будущие молодые ученые занимаются профессиональной деятельностью исключительно по вечерам и в выходные. В остальное время, чтобы просто заработать себе на пропитание, аспирантам приходится окунаться в сферы деятельности весьма далекие от науки. В стандартный трехлетний срок обучение не способен завершить почти никто.

«У меня учащиеся также через три или четыре года не способны завершить всю необходимую в рамках аспирантуры работу. Если речь идет о по-настоящему новых исследованиях с использованием подопытных животных, например, когда изолируется один конкретный ген у мышей, то ожидание завершения такой работы за 3-4 года – иллюзия. Одновременно мы должны добиваться, чтобы аспиранты все-таки завершали свои работы в течение 4-5 лет. Более продолжительный срок должен стать исключением, однако, у нас этого не происходит. Это предупреждение для руководителей. Мы должны тщательно продумывать проекты, чтобы они могли финишировать в срок», – комментирует проректор по научной работе Карлова университета Ян Конвалинка.

Он убежден, что аспирантура должна быть только в учебных заведениях, которые способны гарантировать определенный уровень. Речь идет о высоком качестве обучения, наличии исследовательских программ международного ранга и о возможностях их финансирования.

«Если у кого-то нет в руках грантов, нет денег, которые можно инвестировать в исследования, то встает вопрос – должны ли у такого человека быть студенты. Я понимаю, что слушать такое очень неприятно. Это слишком строго и жестоко, однако, если у руководителя нет финансов на исследования, то, как он может вести студентов? Правда, что в сфере гуманитарных наук, например, ситуация сложнее, однако и в этой области есть возможности получения грантов. Мы же со своей стороны будем стремиться, чтобы учащиеся попадали к успешным руководителям, которые деньгами располагают», – подчеркивает доцент Ян Конвалинка.

По мнению проректора по научной работе Карлова университета, аспиранты должны получали не только стипендии от Министерства образования, но и за счет грантов.

«Во-первых, нужно хорошо выбирать. Мне это всегда удавалось, просто везло, что среди студентов оказывалось достаточно хороших претендентов на обучение в аспирантуре. Во-вторых, нужно предложить аспирантам вдохновляющий их на работу проект, чтобы в течение нескольких лет своей жизни они занимались чем-то действительно имеющим смысл. И третье – это соответствующая оплата работы аспирантов, если конечно вы хотите, чтобы они остались и работали в Праге. Я, например, кроме стипендии, благодаря гранту ежемесячно своим аспирантам доплачиваю по 20 тысяч крон (770 евро). За это, однако, я ожидаю, что они будут ежедневно по 12 часов работать над реализацией доверенного им проекта».

В настоящее время Чехия располагает возможностью получения средств на научные исследования из фондов Европейского союза. Когда же ситуация изменится, финансирование будет обеспечиваться за счет бюджета.

«Если верить Национальной стратегии развития и исследований, рассчитанной до 2030 года, то она обязывает правительство Чешской Республики осуществлять достаточно массивные вложения в сферу исследований. Поэтому у меня нет опасений по поводу судьбы соответствующих институтов. Естественно, что сплошных увеличений финансирования быть не может. Придется выбирать лучшие исследовательские группы. В свою очередь и будущие аспиранты должны тщательно выбирать тех, кто поведет их работы, кому они подарят несколько лучших лет своей жизни. Важно, чтобы аспиранты выбирали для себя таких руководителей, для которых они действительно важны и у которых есть хорошо разработанные проекты. Плохо, если учащиеся попадут к человеку, которому аспиранты нужны только, чтобы «поставить галочку», вписав очередную строку в свою биографию. Это во многом зависит именно от учащихся».

