Статистика: вероятность наступления смерти раньше чем в 70 лет в Чехии составляет менее одного процента

Вероятность того, что мужчина – чех моложе 50 лет не доживет до своего следующего дня рождения, составляет менее одной десятой процента, а в возрасте от 50 до 70 лет правдоподобность все еще остается ниже одного процента. В случае женщин результаты лучше на пять лет.

Чехи старше 70 лет чаще всего умирают от болезней сердца, заболеваний системы кровообращения, а также дыхательных путей. Коронарная недостаточность указывается в качестве причины смерти в 13 процентах случаев, бронхиальная карцинома - в 6 процентах, инфаркт – в 4,6 %. В более преклонном возрасте на первом месте остаются коронарная или сердечная недостаточность, чаще начинают фигурировать в статистиках также разного рода раковые опухоли, пневмония и сахарный диабет.

Относительные показатели смертности у женщин ниже чем у мужчин во всех возрастных категориях. Особенно наглядно это видно в возрасте до 40 лет. Преобладающей причиной наступления смерти на этом этапе жизни также как и у мужчин является совершение самоубийства, однако надо отметить, что женщины добровольно уходят из жизни в 5 раз реже мужчин. Начиная с 35-летнего возраста, крупным фактором риска у женщин становится карцинома груди, а позже легких.

«Однозначно крупнейшим фактором риска для здоровья как мужчин, так и женщин в Чехии остается курение, в результате которого в стране ежегодно погибают 18 тысяч человек. Курильщики чаще других граждан страны умирают от сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит профессор Голчик из Карлова университета.

Преподаватель медфака, однако, предлагает осторожно подходить к интерпретации медицинской статистики.

«Данные о смертности кажутся неоспоримыми, но и они бывают неточными. В преклонном возрасте вскрытие проводится намного реже, так что иногда настоящие причины кончины остаются не выявленными. Также хромает сравнение показателей между конкретными государствами, например из-за региональных особенностей, предупреждает профессор Ян Голчик.

По его словам, например, во Франции - намного чаще, чем в других странах Европы - врачи связывают причину смерти с состоянием пищеварительной системы.

Другой пример – еще в начале XX века немецкий социолог Макс Вебер заметил, что Италия по количеству совершенных суицидов значительно уступает Германии. Вебер объяснял это тем, что в католической Италии признание суицида навлекало позор на семью, поэтому в качестве причины смерти назывались проблемы со здоровьем, в то время как в Германии, где преобладал протестантизм, это не представляло такой проблемы», рассказал «Чешскому Радио» Ян Голчик.