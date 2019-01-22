Стать чешским риэлтором сможет не каждый

Правительство одобрило проект поправки к закону, упраздняющей статус «свободная» для лицензии на посреднические услуги в сфере недвижимости. Хотя новеллу еще должен утвердить парламент и подписать президент, «закрутить гайки» в этой сфере власти собираются уже давно, и в ближайшее время это неизбежно произойдет.

«В новом законе лицензия на предпринимательскую деятельность будет иметь статус «обусловленная требованиями», то есть мы будем настаивать на наличии у риэлторов определенной профессиональной подготовки – соответствующего образования и практики», – объяснила министр регионального развития Клара Досталова

В риэлторы из юристов и финансистов

Если поправка будет принята, желающему стать маклером придется предъявить диплом о высшем образовании в области юриспруденции, экономики, финансов, маркетинга или строительства. Другая возможность – среднее образование и трехлетний опыт работы в сфере торговли недвижимостью.

«Благодаря закону и новым правилам это уже не будет "бизнес в гараже". Наша цель – упорядочить связи между клиентами и маклерами и вернуть престиж этой сфере деятельности», – подчеркивает Досталова, которая считает, что закон может быть принят в начале 2020 года.

«Чешская Республика – одна из немногих стран Евросоюза, где посреднические услуги в сфере недвижимости не регулируются самостоятельным законом, что конечно, приводит к тому, что на этом рынке действует целый ряд непрофессионалов, не имеющих достаточных навыков. Своим проектом мы стремимся защитить права потребителей и граждан. Цель закона – повысить уровень предоставляемых услуг», – сообщила ранее в интервью «Чешскому Радио» Клара Досталова, которая уже не первый год занимается подготовкой поправки к закону.

«Качественный результат должен быть важнее скорости работы. Как только закон ляжет на стол депутатам, начнется его бурное обсуждение. Это может пойти ему на пользу, но, как мы знаем, иногда креативность парламента способна и усложнить процесс законотворчества», – считает директор Чешской ассоциации агентств по торговле недвижимостью Ян Борувка.

Клара Досталова рассказывает, что ее ведомство постоянно получает жалобы на нечестные действия риэлторов и агентств. «Самый распространенный случай, когда маклер находит частное объявление, изображает из себя заинтересованного покупателя, фотографирует объект недвижимости, а потом без согласия владельца публикует собственное объявление и ждет, не удастся ли ему найти клиента, чтобы выступить посредником между владельцем и покупателем, разумеется, за определенное вознаграждение. Или риэлтор приводит владельцу подставного покупателя, только для того чтобы заключить с ним договор на посреднические услуги».

Маклер на миллион

Проект поправки предусматривает страхование посредника в сделке по купле-продажи недвижимости на минимальную сумму 1 миллион 750 тысяч крон (68,5 тысяч евро). Если риэлтор этого не сделает, ему будет грозить штраф в размере одного миллиона крон (около 40 тысяч евро)

«Министерство регионального развития опубликует в открытом доступе реестр маклеров по недвижимости, чтобы каждый гражданин на нашем сайте мог удостовериться, что имеет дело с профессионалом, которому может доверять», – делится планами своего ведомства Клара Досталова. Однако пока не ясно, войдет ли такое предложение в окончательный текст закона.

Директор компании Fincentrum Reality Мартин Фойтик считает, что проект поправки не достаточно учитывает ситуацию на рынке недвижимости, правила там сформулированы слишком обобщенно, и с их помощью рынок очень сложно регулировать. Кроме того, уверен Фойтик, нововведение поднимет цены на риэлтерские услуги. Коммерческие директор компании Bidli Роман Вайсер уверен, что представленный проект все же лучшего существующего положения вещей, хотя закон, с его точки зрения, еще требует доработки. Гендиректор Next Reality Роберт Ганзел полагает, что закон мог бы быть еще жестче, например, с точки зрения требований к квалификации, обязательного страхования и условий хранения денег по сделке в риэлторской конторе. Однако, по мнению министра Досталовой, закон не должен дискриминировать малых и средних предпринимателей.

По одному риэлтору на каждые семьсот чехов

По данным Чешского статистического агентства, на конец прошлого года в Чехии было зарегистрировано 14 602 юридических лиц, указавших в качестве своей деятельности посреднические услуги в сфере недвижимости. В пересчете на численность населения Чешская Республика относится по этому показателю к европейским лидерам – на каждые 720 жителей приходится по одному риэлтору. Неофициальные данные еще более впечатляющи. Согласно ним, в стране действует до 25 тысяч таких посредников.

