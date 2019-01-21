Среди нелегальных мигрантов преобладают украинцы, молдаване и вьетнамцы

Полиция по делам иностранцев зарегистрировала 4992 случая нелегального пребывания в Чешской Республике, что на 254 человека больше, чем в 2017 году. Число беженцев, которые использовали Чехию исключительно в качестве транзитной зоны, в прошлом году увеличилось на девятнадцать и увеличилось до 191 человека.

Ситуация в Чехии стабилизована

«Нелегалы приезжали в Чехию в основном из Словакии и направлялись преимущественно в Германию. Ситуация в области нелегальной миграции в Чешской Республике, тем не менее, стабилизировалась. Наша страна не является главной транзитной или целевой страной для мигрирующих иностранцев»,

– сообщила пресс-секретарь Полиции по делам иностранцев ЧР Kaтержина Рендлова. Она отметила, что общая статистика нарушений визового режима не слишком отличается от статистики предыдущего года.

– То есть, эти иностранцы, по большей части, просрочили свой срок пребывания в Чехии?

– Да, просрочили. В Чешской Республике в 2018 году было выявлено 4653 случая (на 165 человек больше, чем в 2017 году), когда иностранцы прибыли на территорию ЧР легально, однако «забыли» своевременно покинуть пределы страны. Среди «задержавшихся» преобладали украинцы – 1470 человек, на второе место в этом «дивизионе» вышли молдаване (567), третье заняли вьетнамцы (312 человек). За ними следуют россияне (273) и узбеки (157).

18% нелегалов задержаны в аэропортах

– Полицейские, как общеизвестно, осуществляют ряд проверок в целях воспрепятствовать увеличению таких случаев. Какие из рейдов оказались наиболее эффективными?

– В плане числа выявленных правонарушений наибольший эффект принесли рейды в международных аэропортах, где были задержаны 18% всех иностранцев из числа незаконно пребывающих в Чехии. Стражи порядка таким образом задержали в воздушных гаванях Чехии 339 человек, это более чем на треть превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Причем четверо из десяти «проштрафившихся» были выявлены в Праге – по большей части, речь идет о гастарбайтерах. Существенный процент тех, кто превысил предусмотренный чешским законодательством срок пребывания, были трудоустроены также в Южноморавском, Устецком и Пльзеньском краях, однако в каждом отдельном регионе число незаконно находившихся мигрантов в Чехии не превышал десяти процентов.

– Существует ли отдельная статистика, отражающая динамику административных нарушений в практике трудоустройства иностранцев?

– Согласно обзору доступных на сегодняшний день данных, число вердиктов, касающихся зарегистрированных в Чехии в прошлом году случаев нелегального трудоустройства, повысилось по сравнению с 2017 годом на 384 и составило 3495.

«Moлдаване по большей части замечены в злоупотреблении безвизовым режимом между нашими государствами. Что касается граждан Украины, среди совершаемых ими правонарушений по-прежнему перевешивают случаи нелегального трудоустройства по польским рабочим визам»,

– информировал пресс-секретарь Полиции по делам иностранцев.

На работу с чужим паспортом

– А как обстоят дела в сфере фальсификации и подлога документов?

– Численность таких случаев несколько сократилась, на 193 до 1122. В некоторых случаях одно лицо совершило уголовно наказуемую подделку нескольких документов. Полицейские выявили в ушедшем году в общей сложности 1383 поддельных или фальсифицированных документа, которые были предъявлены на территории страны в целях легализации статуса незаконных мигрантов. На протяжении долгого времени нелегалы незаконно используют купленные или другими путями полученные ими документы, удостоверяющие личность граждан Румынии, Чехии, Болгарии, Венгрии, Литвы, Италии и Словакии. Предъявляли такие паспорта прежде всего жители Украины, Молдавии, Албании, Сербии, Вьетнама, Турции и Сирии. По подозрению в пособничестве незаконной миграции в 2018 году следователи допросили 36 человек, чаще всего граждан Чехии. 26 человек были осуждены вследствия преступного сговора и фиктивного брака. Годом раньше в подобном преступлении обвинялись 35 лиц.

«Были зафиксированы два случая фиктивного признания отцовства, пять фактов контрабанды людей», – сообщила Рендлова.

По мнению чешской Полиции по делам иностранцев, опасность по-прежнему представляет нестабильная ситуация в сфере безопасности и экономический кризис в Сирии, Афганистане, Ираке, Иране и Нигерии. Это увеличивает риски, связанные с незаконной транзитной миграцией граждан из данных областей. Мигранты прибегают к помощи нелегальных перевозчиков беженцев, которые переправляют их также на фурах прежде всего в Германию.