Спортивное агентство – решение проблем или кормушка?

«Если мы действительно хотим что-то сделать для спорта, стремимся вернуть детей к движению и заинтересовать спортивными дисциплинами, если мы намерены помочь созданию условий для занятий спортом нашим инвалидам, то нельзя оставлять спорт в пасынках у Министерства образования. В этом случае мы должны создать «Национальное спортивное агентство», которое будет у всех на виду», – заявил в защиту проекта депутат, бывший хоккейный вратарь, а также кандидат на пост главы спортивного агентства Милан Гниличка. Бывший спортсмен представляет правящее движение ANO, играющее первую скрипку в правительстве меньшинства, сформированное вместе с социал-демократами.

Идея создания особой спортивной управляющей структуры единодушной поддержкой у чешских парламентариев не пользуется. По поводу законопроекта депутатам пришлось голосовать повторно. В последний раз им пришлось преодолевать вето Сената, который не видит гарантий улучшения финансирования спортивной сферы со стороны государства и опасается нарастания объемов бюрократии. Не нравятся Верхней палате Парламента Чешской Республики также отсутствие четких требований, предъявляемых к кандидатуре председателя «Национального спортивного агентства».

«В документе не упоминается, какое образование должно быть у главы агентства. Судя по всему ему буде достаточно просто окончить школу. От будущего председателя требуется иметь за плечами лишь пять лет практики в сфере спортивного менеджмента. При этом руководитель «Национального спортивного агентства» выбирается на шесть лет и в этот период его фактически невозможно отозвать. За шесть лет через агентство пройдет и будет распределено около 50 миллиардов крон (почти 2 миллиарда евро)», – обращает внимание независимый сенатор Павел Штол.

Против создания отдельного государственного спортивного агентства высказывается также депутатская оппозиция.

«То, что вы сейчас предлагаете – передача 6 миллиардов крон (прим. ред. – около 231 миллиона евро, сумма годового бюджета организации) в руки узкого круга функционеров, которые все сделают по собственным правилам. Им уже не будут угрожать уголовные жалобы и расследования», – заявил во время обсуждения глава парламентской фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Законопроект в результате прошел с третьей попытки осуществить голосование. Результаты двух попыток были опротестованы законодателями со ссылкой на плохую работу системы, неточно регистрировавшей волеизъявления народных избранников. Поддержку идее создания «Национального спортивного агентства» выразили 102 депутата из 171 присутствовавшего (для преодоления вето Сената был необходим 101 голос). Оглашение итогового результата было отмечено аплодисментами.