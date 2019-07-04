Спор из-за министра угрожает будущему правительства

Конфликт возник вследствие желания социал-демократов назначить на должность министра культуры Михала Шмарду. Соответствующее представление с освобождением действующего министра Антонина Станека и назначением Шмарды Земану направил премьер-министр Андрей Бабиш.

Президент в конце мая не принял отставку главы Минкульта, аргументируя тем, что тот в возглавляемом им ведомстве «нашел серьезные экономические упущения, и не должен понести в связи с этим наказание». Гамачек обратился к премьеру Андрею Бабишу, чтобы глава правительства предложил президенту оставку министра.

Согласно статье Конституции ЧР, президент обязан удовлетворить такую просьбу премьера, однако основной закон не предусматривает срок исполнения обязательства. Социал-демократы в связи с этим взвешивали возможность подачи жалобы на президента в том случае, если он и далее будет медлить с отзывом Aнтонина Станека. Однако жалобу на главу государства может подать только сам премьер, а Бабиш не видит в данном случае для этого довода.

По итогам очной встречи всех участников спора, которая продлилась почти полтора часа, Андрей Бабиш заявил, что стороны обменялись мнениями, при этом президент «однозначно не высказался по вопросу выдвижения на должность главы Минкульта Михала Шмарды». По словам премьера, 12 июля состоится новая встреча Милоша Земана, Яна Гамачека и Антонина Станека.

Гамачек, в свою очередь, отметил, что встреча оказалась безрезультатной. Он также заявил о намерении созвать экстренное заседание президиума ЧСДП, не исключив при этом, что партия выйдет из коалиции. В случае такого варианта развития событий Андрей Бабиш высказался за проведение внеочередных парламентских выборов.

Позже оценил итоги встречи и Милош Земан. «Президент считает, что из правительства, которое позиционирует себя как борющееся с коррупцией, не может быть уволен министр, который обнаружил коррупцию в своем ведомстве. Вместе с тем, в правительстве, которое позиционируется себя и как правительство экспертов, не может состоять министр, который не разбирается в вопросах своего ведомства», - процитировал Милоша Земана его пресс-секретарь.

Прошедший в Ланах «саммит» прокомментировал и председатель Конституционного суда Павел Рыхетски. По его словам, президент нарушает Конституцию, не принимая отставку министра культуры. «Милош Земан обязан удовлеторить требование премьер-министра и сменить главу Минкульта без промедлений. Конституция не дает президенту пространства для маневра или обсуждения всех «за» и «против». Конституция – не основа президентских полномочий, а президентских обязанностей», - заявил Рыхетски.