Спасти ребенка от самоубийства. В школах появятся уроки по психосоциальному воспитанию

«Мы делаем ставку на просветительскую деятельность. О том, что и дети могут страдать душевными расстройствами, по-моему, никто громко не говорит. А сами несовершеннолетние этого могут и не осознавать. Сейчас мы в самом начале нашего пути – ведем переговоры с Министерством образования. Надеюсь, что реализация плана начнется быстро. Возможно, что новый предмет появится в школьном расписании уже в следующем году», – комментирует глава Минздрава Адам Войтех.

Диагностика расстройств у детей и подростков чрезвычайно сложна, подчеркивает Петр Винклер из Национального института душевного здоровья: «Возрастная уязвимость ребенка, сопряженная с поиском идентичности и повышенной чувствительностью на ответную реакцию окружения, значительно усложняет диагностику душевных расстройств. Сначала появляются некоторые симптомы, но для точного диагноза необходимо время. Особенно, если речь идет о серьезном заболевании – биполярном аффективном расстройстве, психозах и так далее».

В случае несовершеннолетних, чаще всего, сначала речь идет о различных тревожных состояниях, которые, однако, способны перерасти в глубокие депрессии, подчеркивает детский психиатр Иво Пацлт: «Весьма часто мы встречаемся с комбинацией разных расстройств с вероятностью серьезных попыток самоубийств, которые могут завершиться смертью. Выявление степени серьезности нарушения – это трудная задача даже для профессионалов. Для простых граждан дело обстоит еще сложнее».

Новый школьный предмет должен охватить такие темы, как, например, отношение к собственному телу, душевное здоровье, профилактика самоубийств и много другое.

«Работу с детьми необходимо направить на осознание ими, что существует внутренний мир, что у них есть психика и эмоции, и что это каким-то образом работает. Дети должны научиться осознавать то, что с ними что-то происходит, освоить технику релаксации, знать, как бороться с тяжелыми эмоциями, с глубоким разочарованием…», – говорит Петр Винклер из Национального института душевного здоровья.

По плану, новый курс должен быть полугодовым с занятиями раз в неделю и рассчитан на учеников 5 и 6 классов. Конкретную программу обучения школы должны будут сформировать самостоятельно.

