Спасибо, что держите за нас кулаки! Мы прорвемся!

Медсестра Шарка, которую репортеры «Чешского Радио» попросили поделиться своими чаяниями и переживаниями, работает в больнице на хирургическом отделении. Во время дежурств на ее попечении находится около десяти пациентов, оказавшихся в это сложное время на больничной койки, например, по причине воспаления аппендицита или же из-за безотлагательной необходимости удалить раковую опухоль. У Шарки двое детей, школьного и детсадовского возраста. Учебные заведения и садики в Чехии закрыты из-за эпидемии коронавируса, поэтому ребятишки сидят дома. Шарка и ее муж, однако, предоставленной государством возможностью взять отпуск по уходу за детьми, не воспользовались. Они просто приспособили ситуации ритм своей жизни. Как и на работе, дома также введены смены.

«Мы уже очень долго живем в условиях социальной изоляции. Дети в школу детсад не ходят. Хотя я сегодня и не на работе, но режим моего существования я бы назвала мультифункциональным. Я учительница, повар и еще уборщица, которая постоянно сердится, что всюду, несмотря на все усилия, появляется какой-то беспорядок», – описывает свой день медсестра Шарка.

Из-за эпидемии на ее отделении, как и повсюду, серьезно ужесточились санитарные требования.

– «На работе мы стали гораздо меньше контактировать, как с пациентами, так и между собой. Особенно строго соблюдаются правила гигиены. Дезинфекция буквально льется рекой. Естественно, что моя семья очень беспокоится о моем здоровье. Я это понимаю. Мы рискуем каждый раз, но надеемся, что все будет хорошо. Ну, а если что-то и произойдет… Это наша работа и о связанном с ней риске мы хорошо знали с самого начала. Наша профессия тяжела, но одновременно прекрасна».

Шарка уверена, что благодаря взаимопомощи люди с эпидемией справятся, как и со всеми другими уготованными им испытаниями, хотя порой бывает очень тяжело.

– «Я только-только вернулась домой с работы. После выходных, честно говоря, я уже скучала по своему отделению. Но никто нас не предупредил, что будет так больно – буквально. Мы получили новые респираторы, но сразу было видно, что их сделали наспех, а нам приходится в них работать по 8 часов. Маски давят на лицо со всех сторон – страшно болит нос и скулы. Сейчас я пойду в ванную, намажу кремом лицо и немного поплачу, потому что сегодня мои силы уже на исходе».

Но пациентов медсестра не перестает хвалить за их отношение к медикам.

Вторая подряд смена в больнице, уже 12-часовая, Шарке далась легче. Да и новый респиратор удалось несколько усовершенствовать – подклеить грани более мягкой прокладкой, чтобы он не так сильно давил на лицо, но одновременно не потерял своих защитных качеств.

– «Конечно, я далеко не единственная, кому сегодня работа дается так тяжело. Самое неприятное, что мы не знаем, когда все это кончится. Мне жалко каждого, чья жизнь угасла из-за этой инфекции. Я только надеюсь, что в последние моменты об этих людях достойно позаботились и что они не мучились».

А всех окружающих Шарка благодарит за поддержку:

«Спасибо всем за поддержку – за то, что вы нам возите кофе и просто держите за нас кулаки. Очень приятно знать, что наша работа заметна и полезна. Я всем желаю, чтобы мы с этой бедой справились. Мы тоже помним о вас. Мы прорвемся».