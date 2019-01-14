Спасательная служба. Жаркая страда в зимних горах

Зимой опытные патрульные советуют не переоценивать свои силы – человек очень быстро замерзает. Марек Фриш, спасатель с более чем двадцатилетним стажем, вспоминает: «Однажды здесь в горах бушевала метель – я такую видел всего раз в жизни. Утром мы проводили две поисково-спасательные операции. В ходе одной мы искали супружескую пару в Клиновках, а другой – девушку, которая замерзала между Гарраховым и Шпидлеровым Млином. К сожалению, обе операции окончились печально – после нескольких часов поисков мы обнаружили и супругов, и девушку уже погибшими от холода».

Зима – самая напряженная пора для службы спасения в горах Крконоши. В прошлом году ее сотрудники совершили почти три тысячи выездов; в основном они занимались оказанием первой помощи лыжникам, получившим травмы на спуске. Поиск заблудившихся в горах туристов спасатели проводят всего десять-пятнадцать раз за сезон. Однако именно эти поисково-спасательные операции – самые сложные.

«Ветер уже утих. Так что почти безветренно. Около пяти градусов ниже нуля. Видимость – около километра». Так звучит обычное сообщение о погоде, которое передается с вершины на горнолыжный курорт Шпиндлерув Млин. Пока все спокойно, но ситуация может измениться буквально в течение нескольких минут.

«Здесь люди себя чувствуют в полной безопасности, однако на склоне на 200 метров выше все может быть совершенно иначе», – напоминает Марек Фриш, который сегодня работает в лыжном центре Горни Мисечки. По его мнению, заблудиться в горах – легче легкого: «Человек быстро теряет правильное направление. Достаточно на секунду отвлечься, и исчезает ориентир, который ты держал в памяти».

Заблудиться в трех соснах

Сбиться с пути можно, даже следуя по туристическому маршруту, обозначенному маркерами на местности. Как пример тут можно привести телефонный звонок, поступивший в службу спасения 112, который приняли пожарные района Градец Кралове. Молодой человек сообщил, что потерял свою спутницу во время прогулки по Снежке. Тут следует отметить, что хотя Снежка – самая высокая гора на территории Чехии, ее высота составляет всего 1600 м.

«Мы шли по дорожке, вымощенной плиткой, которая идет рядом с подъемником. Потом мы стали спускаться и додрались до двух небольших прогалин. Стоял такой туман, что мы ничего не видели», – описывал по телефону обеспокоенный турист сложившуюся ситуацию. Хотя он думал, что отошел со своей потерявшейся спутницей от горы всего на пару сотен метров, на самом деле, они были уже в километре от Снежки.

Десятки спасателей выходят на поиски

И служба 112, и сотрудники горноспасательной службы, за которой закреплен телефонный номер 1210, в первую очередь пытаются выяснить как можно точнее, куда направлялся заблудившийся человек. Часто в поисковых работах принимают участие десятки спасателей.

«Сначала мы активируем нашу систему экстренного сбора – здесь счет идет на минуты. Необходимо собрать как можно больше людей и затем отправиться на место», – объясняет начальник Крконошской горноспасательной службы Павел Ирса. «Нам часто поступают сообщения от людей, у которых кто-то отправился в горы, но куда именно, они не знают. Потом вместе с полицией мы выясняем, в каком горном районе может находиться пропавший человек, и куда нам нужно направляться на его поиски».

Сегодня число заблудившихся в горах туристов убавилось – в последние зимние сезоны спасатели проводят всего около полутора десятков таких выездов, а, например, в 1956 году на поиски пропавших отправлялись 55 раз.

В наши дни определить правильное направление помогают, прежде всего, смартфоны, которые есть практически у каждого. В Чехии действует и специальное мобильное приложение Záchranka, которая автоматически фиксирует местоположение туриста и передает его спасателям. В поисках участвуют и беспилотные летательные аппараты – сегодня в службе спасения в Крконошах несут вахту три беспилотника.