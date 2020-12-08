Спасать жизни, создавая карты

«Для чего мы организуем картографический марафон? Люди приходят сюда с тем, чтобы помочь гуманитарным организациям вносить данные со спутниковых снимков в карту. Возможно, это звучит немного странновато, но для нас это имеет огромное значение», - рассказывает Ян Бем из организации «Врачи без границ».

Как говорит Ян Бем, несмотря на то, что грянул 21 век, на карте мира остается большое количество белых пятен.

«Судя по доступным нам картам, это незаселенные места. А на практике мы видим, что там проживают десятки тысяч человек. Причем, жители таких уголков планеты нуждаются в посторонней помощи чаще других, они страдают от эпидемий или живут в условиях гуманитарной катастрофы. Без соответствующих карт им практически невозможно доставить необходимую помощь», - объясняет один из врачей-добровольцев.

«Врачам без границ» и «Красному кресту» в рамках проекта Missing Maps поспешили на помощь десятки тысяч волонтеров со всего мира, в том числе из Чешской Республики.

«Инициатива возникла четыре года назад. Несмотря на масштабность проекта, на сегодняшний день удалось создать карты лишь пяти, десяти процентов территорий, которых на карте мира официально нет».

Создавать сами карты не сложно, этим может заняться практический любой человек, не владеющий какими-либо специальными навыками, даже сидя дома за компьютером, используя при этом конструктор карт OpenStreetMap – своего рода картографическую Википедию.

«На сайте Missing Maps.org, который наши волонтеры перевели также на чешский язык, можно найти подробную инструкцию по созданию карт», - говорит Ян Бем.

Однажды ко мне на картографический марафон явилась дама пенсионного возраста, которой было сложно даже зарегистрироваться в систему. В течение 15 -20 минут она освоила весь процесс и начала создавать карты даже у себя дома. Мы тогда работали со снимками Южного Судана. Когда я стал выяснять для себя, кто из участников марафона оказался наиболее активным, оказалось, что из 1500 волонтеров со всего мира нам больше других помогла изучить данный регион именно эта дама».