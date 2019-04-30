Сожжение ведьм: в Чехии отмечают Вальпургиеву ночь

Когда-то люди верили, что в эту ночь ведьмы летают над полями и уничтожают посевы. Пылающие костры должны были отпугнуть силы зла и сжечь колдунью еще «на подлете». В наши дни Вальпургиева ночь сопряжена с народным весельем, обжариванием сосисок и наступлением теплых весенних дней.

В вечер Сожжения ведьм обычно складывают пирамиду из бревен, а в ее верхнюю часть втыкают чучело колдуньи. Чем чревато народное гуляние, если огонь разводят не профессионалы, рассказывает пресс-секретарь Службы пожарной охраны Никол Заоралова.

«Прошлый год выдался сухим, дождь не шел даже перед праздником, а это, естественно, отразилось и на статистических данных. Количество пожаров в этот день превысило норму более чем в три раза».

«Разводить костер можно не ближе 50-ти метров от края леса. Важно, чтобы кострище окружала полоса земли без растительности метровой ширины, или оно было обложено камнями. Расстояние до ближайшей постройки или стога сена должно составлять не менее 100 метров. Если разводить костер вблизи здания, нужно очень строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы огонь не мог перекинуться на здание», - продолжает Никол Заоралова.

По ее словам, как физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, так и юридические лица, организующие мероприятие с разведением огня, обязаны по закону сообщить об этом в службу пожарной охраны. Несоблюдение этого правила может караться штрафом до полумиллиона крон.

Немецкое название обычая - Вальпургиева ночь, которое в Чехии, однако, не используется, связано с именем Святой Вальпургии Уимбурнской, английской монахини, приехавшей в Германию в 748 году с целью основания там монастыря. Поклонение Вальпургии в Германии стало обрастать оккультными чертами, а имя и день ее памяти оказались связаны с легендой о нечистой силе.

В Чехии иногда ночь с 30 апреля на 1 мая называют еще и Филиппоякубской, то есть св. Филиппа и Иакова, поскольку раньше церковь отмечала 1 мая день этих апос

