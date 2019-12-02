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Современному чешскому скаутингу – 30 лет

Эва Туречкова
02-12-2019
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Чешское скаутское движение, трижды запрещенное с момента своего возникновения в 1912 году, в понедельник празднует тридцатилетний юбилей свободного существования. В последний раз молодежное движение было возобновлено 2 декабря 1989 года, после того, как коммунистическая партия перестала играть решающую роль в обществе.

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Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Переговоры о возобновлении организации в 1989 году велись в Городской библиотеке Праги. Те, кому не удалось попасть в актовый зал, собрались по соседству во дворе Клементинума, где тогда располагалась Национальная библиотека. На место прибыли четыре тысячи бывших руководителей скаутских отрядов.

Фото: открытый источникФото: открытый источник «Большинство из вас, представителей моего поколения, на подобной встрече может присутствовать впервые. Спустя двадцать лет нам снова удается воссоединиться под эгидой «Юнака» и «Скаута»», - обращается тогда к собравшимся Петр Братски, позднее депутат и сенатор чешского парламента, влиятельный покровитель скаутинга до наших дней.

«Очень важно было получить для чешского скаутского движения регистрацию в МВД, без этого его возрождение вряд ли могло бы состояться. 2 декабря 1989 года заявка была уже подана. Руководители молодежных и скаутских отрядов тогда однозначно и публично декларировали, что воспитание молодежи впредь не будет проходить по заказу какой-либо политической партии», - рассказывает о событиях 30-летней давности пресс-секретарь организации «Юнак - чешский скаут» Барбора Трояк.

Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл, фото: открытый источникРоберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл, фото: открытый источник Основателем всемирного движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл. Скаутинг (от англ scout – разведчик, наблюдатель, первопроходец) в Чехословакии связан, главным образом, с организацией Junák (в переводе: статный юноша). Первое упоминание о движении – занимающемся воспитанием и самовоспитанием молодежи, развитием ее духовных, нравственных, и интеллектуальных способностей, взаимопонимания и готовности выполнять обязанности по отношению к себе, своим близким, природе, обществу и Родине – появляется на территории чешских земель еще в 1911 году.

Годом позже чешский учитель Антонин Беньямин Свойсик публикует брошюру с названием «Основы юначества» (Základy junáctví). Первая организация «Юнак – чешский скаут» (Junák – český skaut) официально зарегистрирована в 1914 году.

В 1918 г. скауты помогают возникающему чехословацкому государству, обеспечивая своевременное и надежное доставление почтовых отправлений.

Впервые организация запрещена К. Г. Франком в октябре 1940 года. Многие скауты участвуют в подпольном противостоянии нацистскому режиму, семьсот из них за это расплачивается жизнью.

Фото: Jan ŽáčekФото: Jan Žáček После окончания войны скаутское движение в Чехословакии объединяет четверть миллиона молодых людей, однако в 1948 организацию насильно включают в состав Союза чехословацкой молодежи, а в 1950 чехословацкий скаут официально упраздняют. Многие чиновники организации подвергаются политическим репрессиям.

С наступлением оттепели, Пражской весны 1968 года, скаутинг вновь возрождается, но ненадолго. В эпоху нормализации организация снова запрещена. Некоторые отряды перестают существовать, другие преобразуются в движения молодых пожарных, защитников природы, в спортивные отряды или молодежные туристические клубы.

В настоящее время чешский скаут является крупнейшей молодежной организаций в стране, и входит в состав Всемирной организации скаутского движения и Всемирной организации девочек-скаутов. По данным на 1 января 2019, в «Юнаке» зарегистрированы 64 383 скаута.

К 30-летию основания современного «Юнака» приурочен выход на экраны документальной ленты «Поиск лилии», посвященной этому событию.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио
Эва Туречкова
02-12-2019
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