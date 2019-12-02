Современному чешскому скаутингу – 30 лет

Переговоры о возобновлении организации в 1989 году велись в Городской библиотеке Праги. Те, кому не удалось попасть в актовый зал, собрались по соседству во дворе Клементинума, где тогда располагалась Национальная библиотека. На место прибыли четыре тысячи бывших руководителей скаутских отрядов.

«Большинство из вас, представителей моего поколения, на подобной встрече может присутствовать впервые. Спустя двадцать лет нам снова удается воссоединиться под эгидой «Юнака» и «Скаута»», - обращается тогда к собравшимся Петр Братски, позднее депутат и сенатор чешского парламента, влиятельный покровитель скаутинга до наших дней.

«Очень важно было получить для чешского скаутского движения регистрацию в МВД, без этого его возрождение вряд ли могло бы состояться. 2 декабря 1989 года заявка была уже подана. Руководители молодежных и скаутских отрядов тогда однозначно и публично декларировали, что воспитание молодежи впредь не будет проходить по заказу какой-либо политической партии», - рассказывает о событиях 30-летней давности пресс-секретарь организации «Юнак - чешский скаут» Барбора Трояк.

Основателем всемирного движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл. Скаутинг (от англ scout – разведчик, наблюдатель, первопроходец) в Чехословакии связан, главным образом, с организацией Junák (в переводе: статный юноша). Первое упоминание о движении – занимающемся воспитанием и самовоспитанием молодежи, развитием ее духовных, нравственных, и интеллектуальных способностей, взаимопонимания и готовности выполнять обязанности по отношению к себе, своим близким, природе, обществу и Родине – появляется на территории чешских земель еще в 1911 году.

Годом позже чешский учитель Антонин Беньямин Свойсик публикует брошюру с названием «Основы юначества» (Základy junáctví). Первая организация «Юнак – чешский скаут» (Junák – český skaut) официально зарегистрирована в 1914 году.

В 1918 г. скауты помогают возникающему чехословацкому государству, обеспечивая своевременное и надежное доставление почтовых отправлений.

Впервые организация запрещена К. Г. Франком в октябре 1940 года. Многие скауты участвуют в подпольном противостоянии нацистскому режиму, семьсот из них за это расплачивается жизнью.

После окончания войны скаутское движение в Чехословакии объединяет четверть миллиона молодых людей, однако в 1948 организацию насильно включают в состав Союза чехословацкой молодежи, а в 1950 чехословацкий скаут официально упраздняют. Многие чиновники организации подвергаются политическим репрессиям.

С наступлением оттепели, Пражской весны 1968 года, скаутинг вновь возрождается, но ненадолго. В эпоху нормализации организация снова запрещена. Некоторые отряды перестают существовать, другие преобразуются в движения молодых пожарных, защитников природы, в спортивные отряды или молодежные туристические клубы.

В настоящее время чешский скаут является крупнейшей молодежной организаций в стране, и входит в состав Всемирной организации скаутского движения и Всемирной организации девочек-скаутов. По данным на 1 января 2019, в «Юнаке» зарегистрированы 64 383 скаута.

К 30-летию основания современного «Юнака» приурочен выход на экраны документальной ленты «Поиск лилии», посвященной этому событию.