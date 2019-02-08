Солнце Иерусалима, отраженное в богемском стекле

Лорета Вашкова
08-02-2019
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До конца февраля в Чешском доме в Иерусалиме можно полюбоваться экспонатами, одолженными пятнадцатью производителями декоративного стекла из Чехии и Словакии. Гравированные, шлифованные, в стиле проверенных годами традиций и в духе минимализма, эти артефакты иллюстрируют, в каком направлении развивается дизайн богемского стекла. Как считают инициаторы проекта, развитие чешского стекла само по себе является увлекательным уроком истории. Прикоснуться к ней можно, побывав на выставке Cross the Line/Чешское стекло.

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Роберт Миколаш, фото: Яна Пржиносилова, Архив Чешского РадиоРоберт Миколаш, фото: Яна Пржиносилова, Архив Чешского Радио «История чешского стекла является составной частью истории нашей страны. Традиция производства стекла насчитывает свыше двух тысяч лет. Чешский хрусталь впервые был создан в конце XVII столетия и с того времени ему удалось покорить людей во всем мире»,

– отметил инициатор проведения выставки, директор Чешского центра в Израиле Роберт Миколаш.

Стекло ручной работы премиум-класса

Выставочный проект возник в сотрудничестве с Музеем стекла и бижутерии в Яблонеце-над-Нисой.

Фото: Архив Чешских центровФото: Архив Чешских центров – Вместе с директором Чешского центра в Израиле Робертом Миколашем мы договорились, что представим чешское и словацкое декоративное стекло ручной работы премиум-класса. Поэтому подборка экспонатов была подчинена именно этой концепции. Я выбрал пятнадцать производителей художественного стекла из числа больших и малых компаний и студий дизайна. Они создают как традиционные изделия из стекла, так и осваивают новые подходы в создании предметов декоративно-прикладного искусства. Наша цель – показать, насколько широк и интересен сегодня выбор самой разнообразной продукции чешского стекла ручной работы,

– рассказал Русской службе «Радио Прага» куратор выставки Петр Новы.

Синтез проверенных временем ремесел и новой эстетики

– Что, на ваш взгляд, является наиболее характерным направлением в области современного отечественного дизайна стеклоизделий hand made?

Фото: Архив Чешских центровФото: Архив Чешских центров – Заметным направлением, несомненно, стали формы, в которых гармонично сочетается вдохновение историческими мотивами и современной эстетикой. То есть дизайнеры и непосредственно сами производители стремятся использовать традиционные технологии и техники оформления по-новому либо в новом контексте. На выставке в Израиле мы, например, представляем совсем новый бренд GOLDBERG GLASS, который появился лишь в прошлом году. В лице этой компании также представлен упомянутой синтез старых ремесел и новой эстетики. Mожно сказать, что выставка Cross the Line является для компании GOLDBERG дебютом на мировой сцене.

На выставке представлены работы, созданные мастерами компаний ALDIT, BLAŽEK GLASS, BROKIS, BYSTRO DESIGN, CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, EVANS ATELIER, ILLOLA, LADISLAV ŠEVČÍK; LHOTSKÝ, MOSER, RONA, RÜCKL CRYSTAL, ŠÍPEK TEAM и VERREUM.

Фото: Архив Чешских центровФото: Архив Чешских центров ŠÍPEK TEAM, к примеру, создал в 2012 году всемирно известный дизайнер, архитектор и художник Боржек Шипек, ушедший из жизни в 2016 г. Он работал в стиле нео-барокко и, как позже сам вспоминал, «бросил вызов функционализму». Построенный по его проекту стеклянный семейный дом в Гамбурге удостоился престижной немецкой премии. Шипек также является автором проекта нидерландского Музея современного искусства в Ден Бош. Созданные им произведения были оценены в области дизайна рядом престижных наград и украшают экспозиции ведущих музеев и галерей. Их владельцами стали Мик Джаггер, Боб Дилан, Далай-лама, Жан-Поль Готье, Элтон Джон и многие другие. После посещения Пражского Града они увозили эти артефакты в качестве официального подарка.

К слову, именно дружба с этим дизайнером и вдохновила директора Чешского центра Миколаша Роберта на организацию нынешней выставки. По его словам, чешское стекло традиционно пользуется в Израиле очень высокой репутацией. Поэтому Роберт Миколаш верит, что выставку Cross the Line можно будет привезти в марте в Teль-Авив.

Фото: Архив Чешских центровФото: Архив Чешских центров – Чешское стекло премиум-класса имеет огромное преимущество и в том, что представляет самую широкую шкалу изделий. Я отважусь сказать, что вряд ли где-нибудь в мире, кроме Чехии, существует какая-либо другая страна, где производители художественного стекла могут предложить такое же разнообразие оформления, узоров и техник стеклянных изделий. Все это является определенной гарантией для производителей, что они сумеют удержаться на рынке даже в более тяжелые времена,

– отмечает Петр Новы.

Лорета Вашкова
08-02-2019
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