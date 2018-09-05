Сокращение рабочей недели – миф или реальность?

Европейский парламент установил максимальное рабочее время в 48 часов в неделю. Однако некоторые страны ввели собственные ограничения: во Франции профсоюзы еще в 2000 году добились 35-часовой рабочей недели, в Дании и Норвегии – 33-часовой. В Швеции рабочий день длится семь часов, и по инициативе профсоюзов во многих фирмах сейчас проводится эксперимент: как отразится на производительности труда сокращение его до шести часов.

Этот тренд добрался и до Чехии. Согласно последнему опросу, пятичасовому рабочему дню были бы рады 45% чехов. Сокращенный рабочий день в последнее время стал одним из наиболее популярных бонусов, предлагаемых работодателями. Чешские профсоюзы не столь решительны, как французские: они требуют сокращения рабочего времени всего на полчаса в день, до 37,5 часов в неделю. Обосновывают они это тем, что чехи проводят на работе гораздо больше времени, чем их коллеги в других странах ЕС, к примеру, на 270 часов больше немцев.

За введение четырехдневной рабочей недели активно выступает руководитель аналитической группы Международной организации труда Джон Мессенджер и называет пять причин в пользу еще одного выходного. По его мнению, три свободных дня будут, во-первых, способствовать улучшению состояния здоровья людей, во-вторых, повысят производительность труда, в-третьих, сделают работников более счастливыми, в-четвертых, увеличат число рабочих мест и, в-пятых, снизят количество вредных выбросов в атмосферу.

Подобную точку зрения отстаивает также Йозеф Стржедула, глава Чешско-моравской конфедерации профсоюзов. По его мнению, сокращение рабочего дня в Чехии просто необходимо:

— Согласно данным Международной организации экономического сотрудничества и развития и последнему опросу статистической службы Eurostat, чем продолжительнее рабочее время, тем ниже заработные платы. Мы считаем, что давление со стороны профсоюзов с целью сокращения рабочей недели вполне оправданно. Нашей конечной целью является не только облегчение жизни работников, но и стремление изменить организацию труда во многих фирмах. Мы уверены, что восьмичасовой рабочий день является пережитком и в нем нет необходимости.

Согласно последним данным, среднестатистический чех проводит на работе 1778 часов в год, в то время как немец 1371, а француз 1473 часа.

Работодатели против

Вице-президент Союза промышленности и транспорта Милена Ябуркова выступает против сокращения рабочего времени. Свою позицию она объясняет дефицитом на чешском рынке труда.

— В сферах, где ощущается острая нехватка сотрудников, уже сегодня сложно покрыть сверхурочные часы. Сокращение официального рабочего дня негативно отразится на работниках: им придется брать больше дополнительных часов, сложнее будет выполнять заказы в установленные сроки.

Президент Торгово-промышленной палаты Владимир Длоугы также не согласен с предложением профсоюзов. По его мнению, Чешская Республика не имеет такой производительности, как Германия. Кроме того, при меньшем количестве часов придется сократить заработную плату сотрудников.

Расти, отпуск, большой и маленький!

Продолжительность отпуска в разных странах Европы неодинакова. В Швеции, Финляндии и Дании работники имеют право на пятинедельный отдых, во Франции количество отпускных дней зависит от продолжительности рабочей недели: человек, который работает 39, а не 35 часов в неделю, имеет право на семь недель отпуска вместо пяти.

В Чехии дополнительная неделя отпуска является вторым наиболее популярным бонусом. Как сообщает представитель аналитической компании LMC Томаш Эрвин Домбровски, для 35% соискателей продолжительный отпуск является более важным фактором при выборе работы, чем размер зарплаты.

Согласно чешским законам, работник на полной ставке может рассчитывать на 20 дней отпуска, то есть четыре недели. Пять недель отпуска имеет около 50% чехов. Несколько компаний предложили своим сотрудникам бонус в виде неограниченного отпуска, и идея окупилась. Например, в компании Direct работники провели в отпуске всего на один день больше нормы. Подобный бонус предлагает и компания Usertech – ее сотрудники проводят в отпуске в среднем от 35 до 40 дней.

Профсоюзы настаивают на том, чтобы и работники в частном секторе имели право на пятинедельный отпуск. Этот пункт они хотят внести в список поправок к Трудовому кодексу, который начнет действовать весной 2019 года. Основной причиной они называют неравенство условий для идентичных специалистов в государственном и частном секторе.

Представители частных фирм утверждают, что подобные изменения нельзя ввести в течение нескольких месяцев, их реализация потребует от фирм огромных затрат. По подсчетам работодателей, пятинедельный отпуск сотрудников в сфере промышленности, строительства и услуг обойдется компаниям примерно в миллиард евро.

