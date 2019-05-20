Социолог: бессмысленно делить народ на «евроскептиков» и«еврооптимистов»

В пятницу и в субботу, 24 и 25 мая пройдут в Чехии уже в четвертый раз выборы в Европейский парламент. Поменялось ли за это время отношение чехов к проекту «единой Европы» до такой степени, как иногда принято утверждать?

«Если в ходе опроса общественного мнения задать более широкий спектр вопросов, например, считают ли чехи членство в Евросоюзе полезным не только для Чехии, но и для них самих, за что стоит критиковать ЕС, а за что нет, готовы ли респонденты реально проголосовать за выход страны из Евросоюза, то вдруг выясняется, что мнений в обществе бытует много. Простым «да» или «нет» тут политикам не отделаться, и хорошо бы, чтобы они это осознали. Упрощенное видение ситуации только искусственно разделяет общество на два лагеря, не более того. Многих граждан волнуют вполне конкретные вопросы, они имеют четкое представление о том, на что Евросоюзу стоит сосредоточить внимание и силы», - говорит социолог Даниэль Прокоп, сотрудник агентства Median, изучившего взгляды репрезентативной выборки на основе восьми десятков критериев.

«Общество в этом плане неоднородно. Люди привыкли делить друг друга на приверженцев и противников Брюсселя или на тех, у кого вообще мнения на этот счет мнения нет. Существует, например, целая группа людей с низким достатком, которые не относят себя к оппонентам ЕС, просто они сами выгод членства не почувствовали. Причем, размер зарплаты в данном случае решающей роли не играет. Намного важнее так называемый «культурный или личностный капитал» - то есть то, насколько они способны сориентироваться и преуспеть в условиях меняющегося мира, насколько они компетентны».

По мнению Прокопа, этим людям не хватает средств и связей, они не владеют необходимыми современными навыками в области IT, не знают иностранных языков. Именно поэтому их Европа не интересует.

«В противовес общепринятому мнению, эти люди - отнюдь не радикалы, они не склонны к авторитаризму, не попирают демократию, просто они сами не чувствуют пользы от членства в ЕС. На словах эту группу не переубедить. Их мнение может пошатнуться только в том случае, если результат экономического роста будет заметен и в бедных регионах страны и коснется людей с низким достатком, например матерей-одиночек и так далее».

Однако критиковать европейские органы власти еще не значит поощрять чешские, продолжает социолог. Среди «противников» Брюсселя есть и так называемые «вечные критики», не смирившиеся со сменой ориентиров после бархатной революции в Чехословакии.

«Следующий немаловажный фактор – миграция. Если взять человека, у которого - хорошая зарплата, жилье, он конкурентоспособен, у него стандартные взгляды на жизнь, то есть, в принципе, ничем не выбивается, но боится миграции, то такой человек из-за своего страха легко становится анти-европейски направленным и готов даже проголосовать за выход из ЕС», - завершает Даниэль Прокоп.