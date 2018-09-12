Социальное жилье – законодательный фундамент или дотационные подпорки

Жилые квадратные метры для социально слабых граждан должны создавать муниципалитеты. Во время сейма Союза городов и сел премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал им стопроцентное возмещение всех затрат на строительство. Предполагается, что бюджетная компенсация будет выплачиваться в том случае, если в качестве социального жилья местными властями будет выделяться не менее 20% от общего количества квартир, построенных в рамках реализации конкретных проектов.

«Выгода такого решения заключается в отсутствии необходимости принимать отдельный закон, что сопровождается бесконечными дискуссиями», – заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

От внедрения отдельной законодательной нормы о социальном жилье, подготовка которой была поручена Министерству регионального развития, могут вовсе отказаться. При этом отдельного закона много лет требуют некоторые города и организации, занимающиеся поддержкой людей, оказавшихся в бедственном материальном положении. Они считают, что населенные пункты обязаны обеспечивать таких людей жильем, в том числе в форме оплаты аренды.

Идею стопроцентных государственных компенсаций затрат на возведение социального жилья поддерживают социал-демократы, входящие в правящую коалицию. «Раз уж местным администрациям вменили в обязанность заботу о создании фондов социального жилья, то правительство должно поддержать их своими дотациями», – считает Мартин Нетолицкий, заместитель председателя партии социал-демократов.

Заявление премьера Андрея Бабиша о возможном отказе от разработки специализированного закона о социальном жилье, удивило Штепана Ржипку, из объединения «Восьмерка», сформированного в столичном округе Прага 8.

«Важность принятия закона заключается в том, что им устанавливаются конкретные правила. В результате, граждане знают, чего они могут от властей требовать. В норме, касающейся полномочий органов местного самоуправления, мы найдем упоминание о необходимости заботиться об удовлетворении потребностей граждан, например, об обеспечении жильем. Однако то, что конкретно муниципалитеты для этого должны делать в норме не указывается. Одновременно существуют и международные обязательства, декларирующие право граждан на жилье или кров. Нам необходимо все это как-то скоординировать. Вдобавок в Чехии вообще не сформулировано – что такое социальное жилье. Нам необходимо не только определение, но и установление конкретных параметров такого жилья. И эти нормативы должны соответствовать представлениям о жилье XXI века, а не бедняцких районов периода до начала промышленной революции», – подчеркивает Штепан Ржипка.

