Социальное жилье – законодательный фундамент или дотационные подпорки

Антон Каймаков
12-09-2018
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Почти 80 миллиардов крон (3,1 миллиарда евро) намерено чешское правительство инвестировать в строительство жилья для социально слабых слоев населения. Для обеспечения нужд малоимущих граждан, которые неспособны взять ипотечный кредит или оплачивать коммерческую аренду жилья, страна нуждается в 65 тысячах квартир. Программа по финансированию возведения социальных квартир будет запущена распоряжением правительства страны.

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Фото: Штепанка Будкова, Чешское радиоФото: Штепанка Будкова, Чешское радио

Жилые квадратные метры для социально слабых граждан должны создавать муниципалитеты. Во время сейма Союза городов и сел премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал им стопроцентное возмещение всех затрат на строительство. Предполагается, что бюджетная компенсация будет выплачиваться в том случае, если в качестве социального жилья местными властями будет выделяться не менее 20% от общего количества квартир, построенных в рамках реализации конкретных проектов.

Андрей Бабиш, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоАндрей Бабиш, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио «Выгода такого решения заключается в отсутствии необходимости принимать отдельный закон, что сопровождается бесконечными дискуссиями», – заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

От внедрения отдельной законодательной нормы о социальном жилье, подготовка которой была поручена Министерству регионального развития, могут вовсе отказаться. При этом отдельного закона много лет требуют некоторые города и организации, занимающиеся поддержкой людей, оказавшихся в бедственном материальном положении. Они считают, что населенные пункты обязаны обеспечивать таких людей жильем, в том числе в форме оплаты аренды.

Идею стопроцентных государственных компенсаций затрат на возведение социального жилья поддерживают социал-демократы, входящие в правящую коалицию. «Раз уж местным администрациям вменили в обязанность заботу о создании фондов социального жилья, то правительство должно поддержать их своими дотациями», – считает Мартин Нетолицкий, заместитель председателя партии социал-демократов.

Штепан Ржипка, фото: Архив Штепана РжипкуШтепан Ржипка, фото: Архив Штепана Ржипку Заявление премьера Андрея Бабиша о возможном отказе от разработки специализированного закона о социальном жилье, удивило Штепана Ржипку, из объединения «Восьмерка», сформированного в столичном округе Прага 8.

«Важность принятия закона заключается в том, что им устанавливаются конкретные правила. В результате, граждане знают, чего они могут от властей требовать. В норме, касающейся полномочий органов местного самоуправления, мы найдем упоминание о необходимости заботиться об удовлетворении потребностей граждан, например, об обеспечении жильем. Однако то, что конкретно муниципалитеты для этого должны делать в норме не указывается. Одновременно существуют и международные обязательства, декларирующие право граждан на жилье или кров. Нам необходимо все это как-то скоординировать. Вдобавок в Чехии вообще не сформулировано – что такое социальное жилье. Нам необходимо не только определение, но и установление конкретных параметров такого жилья. И эти нормативы должны соответствовать представлениям о жилье XXI века, а не бедняцких районов периода до начала промышленной революции», – подчеркивает Штепан Ржипка.

Антон Каймаков
12-09-2018
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