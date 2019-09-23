Социальная «бомба замедленного действия»

Зонами социальной эксклюзии в Чехии считаются отдельные дома, улицы или микрорайоны, где количество людей, проживающих в неадекватных условиях, превышает 20 человек. Согласно последним доступным данным за 2015 год, полученным в ходе масштабного исследования Министерства труда, в Чехии можно насчитать около 600 таких «зон социального исключения», которые в стране называют также «гетто», а проживают в них в общей сложности 115 тысяч проблемных, малоимущих граждан.

Могут ли политики способствовать смягчению конфликтной обстановки и погашению страстей в подобных регионах? Об этом «Чешское Радио» беседовало с бывшим директором Государственного агентства по социальному включению, а ныне главой неправительственного Института по социальной инклюзии Мартином Шимачеком.

«Напряжение на стыке проблемных зон, где проживают самые бедные слои населения, и остальных районов действительно велико. Если взять, например, Яновский микрорайон в г. Литвинов. Это, наверное, худшее «гетто» в Чехии. Пропасть между этим и другими литвиновскими районами просто огромна», - предупреждает Шимачек.

«Да, ситуация меняется. Прежде всего, ухудшается положение неимущего слоя населения, который в этих зонах проживает. В результате нескольких реформ пособия значительно сократились, то есть обитатели регионов социального исключения выживают, в основном, благодаря нелегальному трудоустройству. Ухудшилось также сосуществование этих слоев населения и остальной популяции. Виновны в этом, прежде всего, местные политики, которые не знают или не хотят знать, как нужно поступать в таких ситуациях. Нарастающий популизм только подогревает споры. Вместо того, чтобы поступать профессионально, принимать меры, которые уже проверены и работают, политики локального масштаба пытаются заработать очки путем громких политических заявлений», - считает Шимачек, по мнению которого проблемы чешских «гетто» нельзя решить без взаимной координации нескольких министерств: труда, образования, здравоохранения, регионального развития и внутренних дел.

«Назвать первостепенную задачу на пути решения проблемы невозможно, так как их сразу три: во-первых, это нормальное жилье. Эти люди живут в несоответствующих условиях, нередко в общежитиях или же в зонах исключения. Во-вторых, с них необходимо официально снять задолженность, так как они не в состоянии расплатиться с долгами. Третье условие – возможность трудоустройства. Обычно такие люди работают нелегально, не платят налогов, но в то же время они лишаются защиты на рынке труда и возможности включения в нормальную жизнь», - перечисляет специалист по социальной инклюзии.

Согласно статистическим данным, в условиях близких бедности или в зонах социального исключения в настоящее время в Чехии живут 14,6 процента населения. Для сравнения: общеевропейский показатель составляет 24,7 процента.

Если судить по национальному признаку, то в более чем 50 процентах чешских «гетто» в большинстве своем проживают цыгане.

Общее количество граждан, населяющих зоны социального исключения, за период с 2006 по 2015 год практически удвоилось, увеличивается также количество зон, которые, однако, бывают меньше, чем раньше.

Исследование далее показало, что количество безработных в таких районах достигает 80 -85 процентов. В 15-20 процентах случаев социальная инклюзия, прежде всего трудоустройство малоимущих, не дает должного результата.

Жители зон социального исключения имеют, в большинстве своем, лишь базовое образование.

