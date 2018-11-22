Социал-демократы бросают Бабишу спасательный круг

Социал-демократы повторно высказались за смену премьера, однако отправить в отставку все правительство они не готовы.

«Действующий кабинет пользуется моим доверием, в то же время мы не можем делать вид, будто проблемы Андрея Бабиша не отягощают все правительство. Движению ANO следовало бы прибегнуть к «словацкой» модели: то есть назначить другого премьера», - сообщил в среду после четырехчасовой встречи руководства социал-демократов председатель партии Ян Гамачек.

Тот далее заявил, что социал-демократы скорее склоняются к возможности проведения досрочных выборов. Если в Палате депутатов состоится голосование о ее роспуске, то такое предложение мы поддержим, отметил глава ČSSD. Для этого пришлось бы набрать в общей сложности 120 депутатских голосов.

Премьер в реакции заявил, что он не понимает такого подхода. Социал-демократам как одной из правящих партий следовало бы успокаивать обстановку, а не накалять ее, высказался Бабиш в эфире частного телеканала Nova.

«На мой взгляд, люди не хотят досрочных выборов. Зачем они нужны? Наше правительство пользуется успехом, Чехия – в хорошей кондиции. Зачем доставать людей какими-то выборами?», - считает премьер.

Решение социал-демократов подвергли критике также оппозиционные партии. По мнению главы Гражданской демократической партии Петра Фиалы, это чистой воды уход от ответственности. Депутат Пиратской партии Микулаш Ферьенчик заявил, что социал-демократы больше дорожат креслами в парламенте, чем собственным достоинством. А представитель Христианско-демократической партии Мариан Юречка считает, что ČSSD не способна открыто высказать свое мнение по поводу правительства.

«С одной стороны, социал-демократы утверждают, что премьеру надо уходить со своего поста. С другой стороны, своим решением покинуть зал голосования они де-факто спасают действующее правительство – это очень странный подход к вопросу. Ни рыба ни мясо, и нашим и вашим – этот шаг свидетельствует о том, что социал-демократы не способны занять однозначную позицию», - утверждает также зампредседателя Гражданско-демократической партии Мартин Купка.

Коммунисты после встречи с Андреем Бабишем заявили, что их депутаты правительство поддержат.

Напомним, что поводом для политической нестабильности в стране послужил разговор сына премьера, Андрея Бабиша младшего, с журналистами, заснятый на скрытую камеру. Сын премьера убежден, что им манипулировали с целью воспрепятствовать даче показаний по делу «Гнездо аиста», в котором в качестве обвиняемых проходят как премьер, так и его двое детей от первого брака. Бабиш младший утверждает, что был вывезен в Крым против своей воли. Премьер неоднократно заявлял, что его сын страдает от шизофрении. Обстоятельства его пребывания в Крыму расследует полиция.