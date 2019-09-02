Собаки-доноры протягивают собратьям лапу помощи

Одним из авторов этого проекта, который начал воплощаться в жизнь всего четыре месяца назад, стала Альжбета Рушкова. Она рассказала Radio Prague, как эта идея появилась на свет.

«Наш регистр "Красная лапка" придумала одна моя близкая подруга. Как-то раз, когда мы сидели в кафе, она сказала, что их собака породы боксер заболела, и ей требуется гемотрансфузия. И хотя ветеринар всячески пытался им помочь, кровь найти не удавалось. Они обращались и в Банк крови в Праге, потому что в некоторых ветеринарных клиниках в крупных городах существуют подобные банки. Однако поскольку кровь собаки сложно хранить – ее можно держать только один месяц, в таких банках она тоже не всегда бывает. У знакомого был большой пес, и у него взяли кровь, однако их собаку это уже не спасло. После того как семья похоронила свою любимицу, моя подруга начала думать, как помочь другим хозяевам в подобной ситуации. Тогда ей и пришла в голову создать регистр, но она не знала, как взяться за дело. Поскольку меня это заинтересовало, я к ней присоединилась. Так мы создали нашу маленькую команду и теперь занимаемся этим вместе».

Первый вопрос, который приходит в голову, наверное, каждому, кто задумывается над проблемой гемотрансфузии, – сколько у собак групп крови?

«У собак существует шесть основных групп крови и около 20 подгрупп. Причем системы их классификации у разных специалистов несколько отличаются друг от друга. Во время первой трансфузии в теле собаки еще отсутствуют антитела, поэтому какая-то иммунная реакция происходит очень редко, так что первое переливание можно делать кровью любой другой собаки. Проблема совместимости групп крови появляется только при повторном переливании. Группа определяется непосредственно перед получением крови у донора, по капле, нанесенной на предметное стекло». Хозяева собак-доноров, конечно, задают вам вопросы, сколько можно брать крови у их питомца, чтобы ему не навредить. Например, сколько крови можно взять у небольшой собаки, такой как йоркширский терьер?

Более пятисот членов «Красной лапки» за четыре месяца

«Донорами могут выступать только крупные собаки, чей вес превышает двадцать килограммов. Некоторые ветеринары рекомендуют лимит двадцать пять килограммов. В целом, как говорится, чем больше, тем лучше. В зависимости от веса, у них могут брать от 250 до 450 миллилитров, – также как у людей. Маленькие собачки донорами быть не могут, потому что это было бы слишком большой нагрузкой на их организм».

Как признается Альжбета Рушкова, когда девушки начали создавать свою «Красную лапку», то смутно представляли, как можно осуществить задуманное. Так что подруги обращались за советом к ветеринарам, затем создали интернет-регистр. На этой интернет-платформе могут регистрировать своих питомцев хозяева крупных собак. Владельцы, которые ищут кровь для своего питомца, выбирают ближайший район с помощью почтового индекса. Затем они заполняют формуляр, который отправляет хозяевам донора смс или мейл. За четыре месяца работы, то есть начиная с мая 2019 года, в списках значится уже 540 собак-доноров. Такого успеха своего начинания создательницы «Лапки» не ожидали. Как владельцы узнавали о существовании подобного проекта?

«К некоторым мы обращались через регистры сайтов для собаководов или ветеринарных клиник, у которых есть списки клиентов с указанием, что они готовы стать донорами. Также мы обращались к хозяевам собак, которые выступали донорами ранее, публиковали рекламу в Facebook и СМИ. Это многих заинтересовало – нам начали писать, что они не знали о такой возможности, но что у них есть крупная, хорошая и спокойная собака, и они готовы помочь другим владельцам, оказавшимся в трудном положении. Собачникам очень нравится этот проект, и от ветеринаров нам тоже приходили положительные отклики».

Альжбета знает, что их проект уже помог спасти конкретных собак. Один из владельцев, зарегистрировавший свою собаку в качестве донора, ранее работал в движении «Таксы в беде» и помог спасти несколько такс, которых мучали хозяева. Собака еще одного участника «Лапки» ранее 16 раз сдавала кровь в своей ветеринарной клинике. Дома у Альжбеты живут две собаки – большая и маленькая. Так что первая также числится в регистре потенциальных доноров. Каковы планы на будущее у создательниц «Красной лапки»?

Кошкам тоже нужна помощь

«Сейчас мы хотим, чтобы о регистре узнало как можно больше людей, чтобы он мог помогать там, где такая помощь требуется. Также мы рассматриваем возможность расширить его на соседние страны, – например, в Словакии мы ничего подобного не обнаружили. Единственный регистр такого типа существует в Аргентине, где нас обогнали всего на несколько месяцев. Такая база данных, предназначенная, однако, исключительно для ветеринаров, есть в Великобритании. Так что наш проект достаточно уникален. Нас часто спрашивают, не хотим ли мы сделать то же самое для кошек, нуждающихся в переливании крови. Так что это – еще одна из возможностей, которую мы рассматриваем на будущее».

Пока проект финансируют сами его создательницы. Все члены команды – волонтеры, которые работают бесплатно, включая администратора сайта. «Красная лапка» публикует номер счета, на который желающие поддержать начинание могут переводить деньги. В будущем проект, возможно, будет проводить кампании по сбору средств, но пока команда справляется собственными силами.