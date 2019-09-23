Собачья жизнь – теперь только с чипом

Страна и регион проживания, порода и состояние здоровья четвероногого, координаты хозяина – вся это информация содержится с крохотном устройстве, которое помещают под кожу животного. Теперь каждый владелец собаки должен оснастить своего питомца таким достижением высоких технологий, стоимость которого вместе с установкой составляет от 200 до 400 крон.

«Раньше у меня была собака без всякого чипа. Мой пес был здоровый, прожил 17 лет. Однако ничего не поделаешь, пойду ставить своей собаке чип. Планирую сделать это в октябре, потому что в сентябре я в отпуске», – делится своими планами одна из жительниц Жатеца. Сейчас в городе зарегистрирована около полутора тысяч собак, однако чип есть только у 30% животных.

Поправка к Ветеринарному закону, утвержденная еще в 2017 году, с начала следующего года вступает в силу. Если речь идет о щенке, то чипирование должно производиться одновременно с первой прививкой от бешенства, т.е. в возрасте шести месяцев. У взрослых животных это придется сделать отдельно до конца текущего года. Ставить чип кошкам чешский закон пока не требует.

Микрочипы ставят в ветеринарных кабинетах – в день это устройство получает около десяти собак. Объясняет ветеринар Йозеф Машек: «Это такая стеклянная трубочка, которая вводится под кожу животному, что представляет собой достаточно непродолжительную операцию, которая не причиняет почти никакой боли. То есть не представляет никакой проблемы».

Пока закон не обязывает владельцев собак после установки чипа регистрировать своего питомца в реестре. При этом местные власти, полиция и другие структуры, сталкивающиеся с потерявшимися животными, приветствовали бы такое правило. Власти Жатеца уже ведут подобный список на добровольной основе и настоятельно рекомендуют вносить туда четвероногих питомцев, подчеркивает сотрудница отдела окружающей среды мэрии Катержина Фридова: «Граждане получают от нас информационный буклет, где перечислено, какие существуют реестры, и где можно зарегистрировать свою собаку. Как только они это сделают, будет гораздо проще разыскать животное, если оно потеряется, или с ним что-то случится. В этом и состоит цель информационной кампании, адресованной горожанам и владельцам собак».

Уже несколько лет в СМИ периодически появляются невероятные истории о том, как благодаря чипу собак и кошек находили за много километров от дома и возвращали хозяевам, которые уже отчаялись вернуть своего питомца.

Для распознавания чипированных собак широко используются новейшие технологии – полиция уже оснащена устройствами для считывания информации. Заместитель начальника городской полиции Лубош Шиндларж надеется, что сознательные граждане сами будут сообщать сведения о своем четвероногом друге: «В рамках новой системы, которую планирует ввести город, владелец может подать заявление, и мы зарегистрируем номер собаки».

Итак, чипирование всех собак в Чехии должно быть завершено до конца этого года. C 1 января 2020 года собака без чипа становится «нелегалом».