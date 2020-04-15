Смягчение карантина в Чехии

Магазины, рынки, рестораны, музеи

Фермерские рынки, ремесленные мастерские и салоны продажи подержанных автомобилей смогут открыться с 20 апреля при соблюдении строгих гигиенических правил.

Магазины площадью до 1000 квадратных метров, автошколы и спортивные залы могут открыться с 12 мая.

Рестораны и кафе, работающие на открытых площадках, музеи, галереи и парикмахерские, могут открыться с 25 мая.

Открытие крупных торговых центров, кафе и ресторанов во внутренних помещениях отложено на финальный этап, который начнется с 8 июня.

Кроме того, план зависит от хода эпидемии и может быть заморожен или пересмотрен в зависимости от ситуации с распространением инфекции.

Нестандартный финал учебного года

До конца учебного года 2019/2020 обучение в школах и вузах Чехии не вернется в стандартное состояние. Во вторник, 14 апреля, правительство Чешской Республики обнародовало план постепенного возвращения к очному режиму обучения.

Сначала к учебе должны вернуться студенты вузов, причем первыми станут учащиеся последних курсов, которые в этом году должны защищать дипломы и сдавать государственные экзамены. Однако учащиеся должны быть разделены на группы по пять человек.

В случае если динамика распространения коронавируса и в дальнейшем будет замедляться, то 25 мая в школу смогут вернуться ученики первой ступени обучения, с 1 по 5 класс, а также обучающиеся в выпускных классах. В младших классах, однако, обучение будет проходить на добровольной основе, а в случае если родители не захотят отправлять детей в школу, это не будет засчитываться как пропуск. Обучение будет проходить таким образом, что классы будут разделены на две группы (максимум по 15 человек), которые будут регулярно меняться. В школах отменят работу групп продленного дня.

Выпускникам будет разрешено посещать школу исключительно с целью подготовки к выпускным экзаменам, которые состояться после 1 июня, точную дату установят в зависимости от положения в стране. Конкретное расписание подготовки к экзаменам зависит от решения отдельных школ.

Для учеников второй ступени (с 6 по 9 класс), а также для учащихся гимназий, колледжей и ПТУ обучение и дальше будет проходить в дистанционной форме, а в июне для этой группы учащихся будут проводиться консультации или узкоспециализированные учебные занятия в форме классных часов, согласно схеме Министерства образования.

11 мая будут возобновлены индивидуальные занятия в художественных и языковых школах, а также в школах при детских домах и специализированных диагностических учреждениях.

Дети, вернувшиеся в школу, не будут обязаны носить защитные маски. По словам министра образования Роберта Плаги, за счет разделения классов на маленькие группы учитель сможет посадить детей на безопасном расстоянии друг от друга, так что в масках нет необходимости.

Против полного возобновления посещения школ учениками всех классов выступили главный санврач Чешской Республики Ярмила Ражова, а также эпидемиолог и заместитель министра здравоохранения Роман Примула.

Выезд за границу – исключение

Граждане Чехии и постоянно проживающие в стране иностранцы с 14 апреля в случае необходимости могут выезжать за пределы страны. К таким исключениям относятся, в частности, рабочие командировки, посещение врача и встреча с семьей. При этом, как напоминает МВД, сохраняется режим закрытия границ, установленный 16 марта, и по-прежнему действует запрет на въезд в страну иностранных граждан.

Все лица, выезжающие за границу Чехии, будут регистрироваться полицией и по возвращении должны будут пройти 14-дневный карантин. Исключение составляют люди, покидающие страну на срок менее 24 часов, если они являются сотрудниками служб спасения, участвующие в операциях на территории соседнего государства, или сельскохозяйственные работники. Также карантин после поездки за рубеж не должны проходить ветеринары, участники похорон, лица, вызванные в суд.

Приграничные жители, работающие в соседней стране, могут возвращаться на родину после двух недель работы вместо трех недель, как это было установлено ранее. При этом для них сохраняется 14-дневный карантин. МВД напоминает, что такие работники должны также учитывать правила, действующие в стране, в которой они трудятся.

Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что ожидать полного открытия границ страны можно не ранее июня.