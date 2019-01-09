СМИ: Земан собирается лично посетить стройплощадку «Росатома»

«Детали готовящегося визита еще подлежат уточнению», - ответил на вопросы чешского издания несколько уклончиво пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек. В свете того, что перед чешским руководством ребром стоит вопрос достройки новых энергоблоков отечественных АЭС «Темелин» и «Дукованы», в задумке Земана есть некая символика, cчитает автор статьи.

Кроме российского «Росатома», заинтересованность в реализации строительства чешских реакторов официально проявили еще пять компаний: корейская Korea Hydro & Nuclear Power, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse Electric, французская EdF и ATMEA, совместное предприятие французской Areva и японской Mitsubishi Heavy Industries.

«У них (представителей предприятия «Росатом») есть длинный список потенциальных стран – кандидатов, где для них могут открыться какие-то возможности, и они будут, конечно, пытаться все их использовать для экспансии. Там, где эти возможности открываются, например, пришло какое-то правительство, которое более благожелательно настроено работать с (Владимиром) Путиным, или есть какая-то крупная энергетическая компания, которая может лоббировать их интересы - они, конечно, будут все это прорабатывать. Вы (Чешская Республика) - у них точно в списке», - сообщил ранее в интервью русской редакции «Радио Прага» бывший замминистра энергетики России Владимир Милов.

Чешский президент уже поддержал на словах так называемый «венгерский путь» решения проблемы достройки АЭС. Что он собой представляет? Отказ от открытого тендера и выбор заказчика-застройщика – в данном случае «Росатома» - напрямую, на основе двустороннего межгосударственного договора. В договоренность входит предоставление Москвой Будапешту кредита в размере десяти миллиардов евро сроком на 21 год. Начало погашения займа установлено на момент вступления в эксплуатацию первого из достраиваемых энергоблоков.

«Почему все это делается, хотя это приносит России убытки и атомная экспансия, по сути, финансируется за счет российских налогоплательщиков? Официальный аргумент под это всегда был очень простой: у нас есть уже сложившаяся, созданная в советское время атомная индустрия, там большое число рабочих мест, там высококвалифицированные кадры, там производственные мощности. Мы не можем дать этому простаивать, мы должны это как-то обеспечивать заказами», - говорит Владимир Милов, упоминая также геополитические интересы России.

Напомним, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш после встречи с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, состоявшейся в конце ноября прошлого года, заявил, что Чехия пойдет по иному пути.

«Мы не задумываемся над возможностью заключения межгосударственного договора наподобие венгерского», - сообщил тогда Бабиш журналистам.

Назначен новый уполномоченный правительства по атому

Кабинет министров Чехии в понедельник назначил на пост главы уполномоченного правительства по вопросам атомной энергетики Ярослава Мила – специалиста в данной области. Мил займет должность в феврале текущего года.

Правительство также приняло решение снять с министра промышленности и торговли Марты Новаковой полномочия главы постоянного комитета по атомной энергетике, и наделить ими премьера Андрея Бабиша.

Конечное решение вопросов финансирования и достройки АЭС «Темелин» останется за премьером Бабишем, считает большинство экспертов, опрошенных агентством ЧТК.