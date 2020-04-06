Смертелен ли коронавирус для бизнеса? Чешские предприниматели о государственных субсидиях и дотациях

Крах множества ресторанов и кафе, рост безработицы и череда банкротств — к таким последствиям для малого и среднего бизнеса может привести пандемия коронавируса Covid-19. Правительство Чешской Республики уже несколько раз озвучивало основные положения нового антикризисного плана, который, впрочем, до сих пор находится в стадии утверждения, и многие пункты по предоставлению субсидий несколько раз менялись. Правительство не раз подчеркивало, что малый и средний бизнес получит налоговые льготы и отсрочки, а также другие виды поддержки от государства. Однако, как заявляют сами предприниматели, условия для получения субсидий, а также типы и объем господдержки, меняются чуть ли не каждый день. Своим опытом поделился Ян Школьник - предприниматель из города Броумов. Ему принадлежат две компании, с диаметрально разными направленностями - фабрика по производству бумажных фильтров и Общественно-образовательный центр при Броумовском монастыре.

Как отметил сам Ян Школьник, поскольку сфера деятельности его фирм весьма отличается друг от друга, то он и не рассчитывает получить для каждой из них одинаковую поддержку от государства. Однако на данный момент он пока не уволил ни одного человека, лишь троих перевел на неполный рабочий день. Сам он постоянно следит за новостями, надеясь, что обещанные субсидии помогут ему сохранить не только сам бизнес, но и все рабочие места и оклад для всех сотрудников:

- Надо признаться, что сначала я с большим оптимизмом следил за всеми шагами, которые предпринимало наше правительство. И мы фактически сразу же подали заявление на предоставление государственного беспроцентного промежуточного кредита, который позволил бы нам сохранить полный штат сотрудников до окончания ЧП. Однако чем больше поправок вносит правительство в антикризисный план, чем чаще меняются требования для получения субсидий, тем меньше оптимизма у меня остается. Оформление заявок на эти дотации очень запутанное, условия их получения не до конца ясны, установки постоянно меняются. С одной стороны я понимаю, что организация подобного процесса - дело непростое. Однако, с другой стороны, это лишь доказывает, что наша страна к подобной ситуации была совершенно не готова. Сравните с Германией - у них на государственном уровне существует антикризисный план Kurzarbeit, который они просто ввели в действие, и он работает. Им не надо ничего выдумывать и импровизировать - все уже придумано, продумано и просчитано, достаточно просто ввести в действие. А мы тут что-то придумываем, пробуем, экспериментируем... Люди хотят работать, хотят как-то функционировать, и, я думаю, им очень бы помогло, если бы у них были более точная информация и более ясные факты о том, как оно все будет выглядеть, какую поддержку со стороны государства они могут ожидать.

Своим опытом и впечатлениями от сложившейся ситуацией в интервью Чешскому Радио поделился также предприниматель Йозеф Индрак - владелец маленького книжного магазина в центре Праги. Магазинчик его и правда небольшой - в нем работают всего два человека - и специализируется на небеллетристической литературе, антикварных книгах и музыкальных пластинках. Как заявил Йозеф Индрак, на данный момент существование магазина (который, как и все непродовольственные торговые точки, был закрыт 13-го марта) удается поддерживать за счет его личных накоплений, а также зарплаты его супруги, работающей в госсекторе. Сам он признается, что разобраться во всех введениях, поправках и условиях не так-то просто:

- Я слежу за происходящим с самого начала, оно и понятно - когда кто-то закрывает ваш магазин, ваш бизнес, то вам не остается ничего другого, кроме как отслеживать все новости. Потому что необходимо понять, чего стоит ждать от государства и как решать навалившиеся проблемы - платить за помещение, платить работникам... Да, на данный момент нам уже разрешили не платить авансы по медицинскому и социальному страхованию для себя и сотрудников. Но, с учетом того, что мы не работаем и не получаем никакой прибыли, то это даже нельзя назвать “поддержкой”. Отдельная тема - это государственные беспроцентные промежуточные кредиты для поддержки бизнеса. В самом начале ЧП был объявлен запуск программы Covid-1, однако, я еще даже не успел прочитать до конца прилагаемый к нему документ длиной в 15 страниц, где указаны все статуты, как программу отменили. Через неделю (не сразу же, а лишь через неделю) сообщили о новой дотационной программе - Covid-2, однако потом выяснилось, что это не распространяется на пражских предпринимателей. Среди прочего, правительство обещало выплату в размере 25 тысяч крон (около 900 евро) - однако мне самому эти деньги никак не помогут, это поможет лишь с горем пополам хоть как-то удержать бизнес на плаву, назвать это компенсацией невозможно. Так что я могу рассчитывать только на собственные финансы и на помощь обычных людей.

Оба предпринимателя считают, что главный минус в нынешнем положении вещей в том, что условия получения субсидий постоянно меняются, и зачастую даже сами госслужащие не могут ответить на самые базовые вопросы и посоветовать, на предоставление каких дотаций следует подавать заявление, как его правильно заполнить и какие документы необходимо предоставить. Кроме того, оба бизнесмена отмечают, что антикризисные меры в любом случае не должны быть не общими, а систематическими и более узкопрофильными в зависимости от типа и размера бизнеса. То, что необходимо среднему бизнесу, никак не поможет индивидуальным предпринимателям и наоборот. Компании, работающие в сфере туризма будут страдать от последствий коронавируса дольше, нежели магазины или частные учебные заведения. Важно найти решение для каждой отрасли бизнеса и помочь - не выплачивать компенсации, а именно помочь удержаться на плаву до того момента, пока компания вернется в прежний режим.