Служба спасения «112» всегда на связи

День единого номера в чрезвычайных ситуациях – это также дань эффективности системы оперативного реагирования, которая работает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, отмечают сотрудники службы спасения. Жители Чешской Республики начали пользоваться услугами этой линии с 2004 года, когда стали гражданами ЕС. Нуждающегося в помощи человека, позвонившего бесплатно по единому для европейских стран номеру экстренной помощи 112, переключают на одну из трех служб: «Скорой помощи», в пожарную часть или в полицию. Для связи с единой службой спасения на автобанах и в тоннелях установлены специальные столбы с телефоном связи.

Возможность приема вызова на иностранных языках, а также без SIM-карты

Каковы преимущества данной линии перед другими национальными службами «150», «155» a «158»?

– Главным преимуществом я считаю то, что наши операторы способны договориться на иностранных языках. Очень важно и то, что связаться со службой можно даже без SIM-карты, без необходимости пополнения счета в мобильном телефоне. Все это срабатывает при условии, что в области, откуда вы звоните, действует инфраструктура хотя бы одного оператора мобильной связи, чтобы можно было дозвониться по номеру 112. То есть совсем необязательно иметь того оператора, клиентом которого вы являетесь,

– рассказала «Чешскому радио» сотрудница пражского центра «112» Катержина Суханска.

Диспетчеры должны обладать здравым рассудком и зачастую не просто терпеливостью, а железными нервами. Уметь оказывать дистанционную психологическую поддержку лицам, которые под влиянием стресса часто реагируют неадекватно. Как правило, помощь приходит очень быстро, в считанные минуты. Ситуацию может усугубить, если сигнал o помощи в виде звонка поступает не непосредственно от пострадавшего или находящихся вблизи него очевидцев ЧП. Очень важно, чтобы позвонивший человек сумел в трудные минуты сохранить спокойствие и самообладание, которое поможет операторам быстро разобраться в актуальной ситуации и эффективно на нее отреагировать.

– Позвонившего по номеру 112 просят ответить на такие вопросы: «Где возникла экстренная ситуация?», «Что именно произошло?», «Каков диагноз потерпевшего или вид ранения, и представляет ли он угрозу его жизни или здоровью?». Оператор также спрашивает о том, какие еще риски возможны в возникшей ситуации.

«Что со мной произойдет после смерти?»

Звонящего могут попросить оставаться у телефона для дополнительных уточняющих вопросов и сообщения о принятом решении, поэтому не рекомендуется сразу вешать трубку.

На линию помощи «112» дозвонилась женщина, которая была госпитализирована в больницу. Oна спросила дежурившего диспетчера:

«Я попаду в рай или в ад? Я согрешила и хочу, чтобы меня выслушали … Пришлите мне SMS-сообщение с номером вызова горячей линии Надежды на Иисуса Христа».

И такую просьбу может выслушать оператор службы «112», как это произошло во время дежурства одного из диспетчеров центра Кралово-Градецкого края. Встречаются и случаи злоупотребления линией службы спасения. Номера 112 и 150 предназначены исключительно для оповещения об экстремальных ситуациях, связанных с непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан, окружающей среде и имуществу. Однако граждане иногда используют эти номера как справочное бюро или с намерением узнать о дорожно-транспортной ситуации, что затрудняет и без того напряженную обстановку, в которой оказываются сотрудники службы.

Нередко по номеру дозваниваются дети, которые таким образом коротают свое время с подаренным им мобильным телефоном. В прошлом году чехи в среднем звонили на линии помощи 112 и 150 (Пожарная служба) каждые 10,5 секунды. Подготовить к неожиданным психологическим нагрузкам диспетчеров службы «112» стремится Противожарная служба Чешской Республики. Ее психологи примерно 10 лет назад разработали специальную программу на основе анализа принятых сообщений. А также исходя из типологии тех, кто обращается за помощью в данную службу.