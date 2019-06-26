Slow Radio из чешского заповедника: цапли, гуси, кукушки, лягушки...

«Слоу Радио» - это аудио вариант более распространенного формата Slow TV, особенно популярного, например, в Норвегии. По телеканалу в режиме реального времени можно наблюдать за передвижением, например, соболей, что, безусловно, привлекательное зрелище.

В Чехии был, таким образом, запечатлен аэропорт, трамвай, туристы-водники на дамбе… Когда шли съемки, кто-то заметил, что еще интереснее было бы записать один лишь звук, делится с «Радио Прага» воспоминаниями Ян Кужник.

«Мы сразу решили, что самая привлекательная среда – это природа, начинали мы со съемок белых оленей. Мы хотели, чтобы люди, слушая наше радио, расслабились и отдохнули. Поэтому искали такое место, которое служило бы источником подобного наслаждения, и в итоге мы обнаружили этот птичий рай».

«Мы установили аппаратуру в местах, где, согласно орнитологам, в течение года появляются около двухсот видов птиц, что само по себе довольно уникальное явление. К тому же рядом располагается водное пространство, так что запечатлены и звуки водяных насекомых и птиц, слышно плескание рыб, особенно ночью, а также самые разнообразные звуки, издаваемые лягушками. Естественно, мы вещаем стерео, качество звука на высшем уровне, поэтому иногда получается так, что люди, сидя дома за компьютером в наушниках, услышав звук приближающегося насекомого, инстинктивно отмахиваются, хотя разумом понимают, что сидят в помещении – настолько точно передается этот звук».

Так как в Чешской Республике практически невозможно найти достаточно удаленное от жилых поселений место, время от времени можно в эфире услышать и человеческий голос или звук проезжающего вдалеке автомобиля, однако место для записи было подобрано так, чтобы такие ситуации свести до минимума.

«Собственно, выбрать само место было наиболее сложной задачей. Когда вы готовитесь к видеосъемке, вы уже знаете, что должно попасть в кадр и ищете самую удобную площадку для установления там камеры. А здесь все по-другому. Идеальное место мы искали где-то год. В итоге нам с выбором помогли работники Чешского орнитологического общества. Мы, конечно, не хотим разглашать, где оно находится. Во-первых, чтобы люди туда не ходили, а во-вторых, потому что там располагается естественное гнездовье птиц. Это - заповедная зона на юге Чехии».

Радио вещает с весны до поздней осени, когда животный мир наиболее активен, а также по техническим причинам, чтобы зимний мороз не повредил оборудование. Запись прекращается после отлета диких гусей.

«Когда вы идете в лес, обычно даже не осознаете, какую палитру звуков вы слышите. А когда нет визуального изображения, то они воспринимаются намного интенсивнее», - завершает Ян Кужник.