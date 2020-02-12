Следопыты «Волчьего дозора» на страже животного мира Чехии

В Лужицких горах, что на границе между Чехией и Германией, установленные там лесные камеры запечатлели четырех волков. Это известие серьезно обрадовало зоологов. В прошлом году в этой же области была замечена подобная группа, но из трех хищников. Это означает, что на территорию так называемой Чешской Швейцарии, благодаря изменившимся условиям, вновь возвращается обитатель, исчезнувший оттуда 250 лет назад. Фотоловушка, сделавшая снимок волчьей стаи, была установлена членами группы следопытов «Волчьего дозора» экологической организации Движение «Радуга».
«Волчий дозор» – это группа добровольцев, прошедших специальным инструктажем, которые в свободное время занимаются мониторингом крупных хищников в чешских лесах. В первую очередь наше внимание обращено на волков, рысей и медведей, – рассказывает волонтер Маркет Лингартова.
Организация работы «Волчьих дозоров» проста. Сначала члены группы договариваются о месте встречи, где в выходные будет их база. Туда они съезжаются уже в пятницу вечером. В субботу утром между участниками рейда распределяются маршруты движения, а потом все отправляются в лес. Цель – осмотреть максимально большую территорию.
– В первую очередь, главное в зимние месяцы, мы ищем следы хищников. Когда нам удается обнаружить искомое, мы отправляемся по этому следу, но только в обратном направлении от передвижения животных, чтобы случайно с ними не столкнуться и не потревожить. Также мы ищем другие признаки пребывания хищников в этой области – шерсть, экскременты животных, а лучше всего найти остатки их добычи, например, оленя. В этом случае у нас появляется возможность установить в этом месте лесную камеру, чтобы сделать фотографии хозяев добычи. Волки и рыси на удачное место охоты возвращаются.
Главная цель работы «Волчьих дозоров» – это подсчет крупных хищников, чтобы можно было принять соответствующие меры для защиты животных, охраны их территорий обитания.
–Уже присутствие в лесу наших добровольческих групп можно считать одной природоохранных мер. У браконьеров становится меньше шансов для своего черного дела. Вдобавок, собранный нами биологический материал, оставленный хищниками, проходит специальными лабораторными исследованиями – генетическими и пищевыми. Это дополнительная информация о жителях наших лесов.
Каждый член «Волчьих дозоров» может подключиться к специальному порталу, куда поступает вся собранная добровольцами информация о результатах проведенного рейда – трасса, погодные условия, в которых велись наблюдения, записи об обнаруженных следах, включая все фотографии, обязательно сделанные с использованием линейки. Последнее необходимо, чтобы можно было проконсультироваться, действительно ли речь идет о крупном хищном животном.
Маркет Лингартова участвует в работе «Волчьих дозорах» уже пятый сезон. О мониторинговых рейдах она узнала непосредственно на своем факультете, где занимается биологией.
– Мне эта работа очень нравится. У меня постоянно появляются новые друзья, свободное время я провожу на лоне природы, а еще я приношу пользу, помогая охранять волков, рысей, медведей. Ну, а если кто-то еще захочет присоединиться к нашим рейдам, то всю информацию они найдут на нашем сайте – www.selmy.cz (существует также версия сайта на английском языке)
«Волчьи дозоры» – это общее условное название для всех добровольческих патрулей, отыскивающих следы пребывания в чешских лесах крупных хищников. Если же вы услышите название – «Рысий дозор», то знайте, что речь идет о конкретном регионе страны, где живет наибольшее количество животных данного вида. И это не единственное специфическое название групп добровольных следопытов.
– «Рысьи дозоры» работают в лесах региона гор Шумава – это главная зона обитания рысей в Чешской Республике, их здесь больше всего. «Волчьи дозоры» главным образом ходят в Бескидских горах (северо-восточная часть региона Моравии и прилегающей части Силезии, часть Западных Карпат). В этом регионе Чешской Республики обитает самое большое количество волков. Но есть такие же патрули в других регионах Чехии. Сегодня также устраиваются специальные мониторинговые дозоры, ориентированные на наблюдение за лесным котом, выдрами, рябчиками или тетеревами.
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