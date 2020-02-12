Следопыты «Волчьего дозора» на страже животного мира Чехии

«Волчий дозор» – это группа добровольцев, прошедших специальным инструктажем, которые в свободное время занимаются мониторингом крупных хищников в чешских лесах. В первую очередь наше внимание обращено на волков, рысей и медведей, – рассказывает волонтер Маркет Лингартова.

Организация работы «Волчьих дозоров» проста. Сначала члены группы договариваются о месте встречи, где в выходные будет их база. Туда они съезжаются уже в пятницу вечером. В субботу утром между участниками рейда распределяются маршруты движения, а потом все отправляются в лес. Цель – осмотреть максимально большую территорию.

– В первую очередь, главное в зимние месяцы, мы ищем следы хищников. Когда нам удается обнаружить искомое, мы отправляемся по этому следу, но только в обратном направлении от передвижения животных, чтобы случайно с ними не столкнуться и не потревожить. Также мы ищем другие признаки пребывания хищников в этой области – шерсть, экскременты животных, а лучше всего найти остатки их добычи, например, оленя. В этом случае у нас появляется возможность установить в этом месте лесную камеру, чтобы сделать фотографии хозяев добычи. Волки и рыси на удачное место охоты возвращаются.

Главная цель работы «Волчьих дозоров» – это подсчет крупных хищников, чтобы можно было принять соответствующие меры для защиты животных, охраны их территорий обитания.

–Уже присутствие в лесу наших добровольческих групп можно считать одной природоохранных мер. У браконьеров становится меньше шансов для своего черного дела. Вдобавок, собранный нами биологический материал, оставленный хищниками, проходит специальными лабораторными исследованиями – генетическими и пищевыми. Это дополнительная информация о жителях наших лесов.

Каждый член «Волчьих дозоров» может подключиться к специальному порталу, куда поступает вся собранная добровольцами информация о результатах проведенного рейда – трасса, погодные условия, в которых велись наблюдения, записи об обнаруженных следах, включая все фотографии, обязательно сделанные с использованием линейки. Последнее необходимо, чтобы можно было проконсультироваться, действительно ли речь идет о крупном хищном животном.

Маркет Лингартова участвует в работе «Волчьих дозорах» уже пятый сезон. О мониторинговых рейдах она узнала непосредственно на своем факультете, где занимается биологией.

– Мне эта работа очень нравится. У меня постоянно появляются новые друзья, свободное время я провожу на лоне природы, а еще я приношу пользу, помогая охранять волков, рысей, медведей. Ну, а если кто-то еще захочет присоединиться к нашим рейдам, то всю информацию они найдут на нашем сайте – www.selmy.cz (существует также версия сайта на английском языке)

«Волчьи дозоры» – это общее условное название для всех добровольческих патрулей, отыскивающих следы пребывания в чешских лесах крупных хищников. Если же вы услышите название – «Рысий дозор», то знайте, что речь идет о конкретном регионе страны, где живет наибольшее количество животных данного вида. И это не единственное специфическое название групп добровольных следопытов.

– «Рысьи дозоры» работают в лесах региона гор Шумава – это главная зона обитания рысей в Чешской Республике, их здесь больше всего. «Волчьи дозоры» главным образом ходят в Бескидских горах (северо-восточная часть региона Моравии и прилегающей части Силезии, часть Западных Карпат). В этом регионе Чешской Республики обитает самое большое количество волков. Но есть такие же патрули в других регионах Чехии. Сегодня также устраиваются специальные мониторинговые дозоры, ориентированные на наблюдение за лесным котом, выдрами, рябчиками или тетеревами.