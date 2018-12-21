Сказка «Три орешка для Золушки» не сходит с телеэкранов уже 45 лет

«Три орешка для Золушки» – это была моя первая сказка. Почему ее предложили именно мне? До этого я снял комедию с элементами сказки «Девушка на метле», которая понравилась публике. Когда я прочитал сценарий «Трех орешков», сразу согласился со съемками. Но когда я на встрече рабочей группы Оты Гофмана узнал, что бюджет фильма – 3,5 миллиона чехословацких крон, я сказал - нет, на такие деньги постановочную сказку не снять. Тогда Ота пришел с идеей подключить к производству кинематографистов ГДР. Немцы откликнулись в течение трех дней, пообещав выделить на сказку 1 миллион марок ГДР, то есть три миллиона чехословацких крон. Тогда я посмотрел на Оту и говорю: «вот на эти деньги уже можно начинать съемки»».

Изначально, согласно сценарию, действие киносказки должно было разворачиваться поздней весной, ранним летом, когда природа цветет и благоухает, а Золушка должна была бегать по лугам в легком платьице. Но, по техническим причинам – немецкая студия для съемок бальных сцен была доступна лишь осенью – Вацлав Ворличек решил переделать фильм под зимний сезон, что в итоге оказалось очень удачным шагом.

«Как только я представил себе, как это будет потрясающе выглядеть, увидел перед глазами всю красоту зимней природы, высокие заснеженные пихты, прочувствовал всю атмосферу, я решил, что для сказки это самое что ни на есть лучшее решение», - поделился воспоминаниями с «Чешским радио» режиссер популярнейшего фильма с рождественской тематикой.

Съемки проходили как на студии «Баррандов», так и на немецкой «ДЕФА», далее в замке Морицбург, в чешском замке Швигов, а натурные кадры заснеженной природы были сделаны в живописных уголках Шумавы.

«Я хотел, чтобы фильм получился легким, полным юмора. Он был рассчитан как на детского, так и взрослого зрителя. Это мне, думаю, удалось. Когда потом в Брно проходил так называемый «Фильмфорум», то есть профессиональный показ, на котором предлагали наши фильмы за рубеж и наоборот, то оказалось, что после первого же показа «Золушки» права на эту картину купили более 50 зарубежных компаний, это был феноменальный успех. После этого сказка разлетелась по миру. Забавно то, что еще спустя 20 лет после пражской премьеры я получал за нее премии. Одну награду мне прислали даже из Манилы, с филиппинского кинофестиваля, где снега-то в свои глаза никогда не видели. Видимо, их эти сцены заворожили».

Остается добавить, что музыку к фильму написал чешский композитор Карел Свобода, а песню, ставшую хитом «Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?», исполнил Карел Готт. Сказке также очень помог звездный актерский состав: Либуше Шафранкова в роли Золушки, «принц» Павел Травничек, и даже «мачеха» Карола Браунбок, которую, также как и некоторых других немецких актеров, на чешский язык дублировали.