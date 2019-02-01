Скажем выпивке – НЕТ!

«Исторически проблема алкоголизма касалась в первую очередь мужчин. Сегодня уже другая ситуация. Общество развивается иначе и прекрасный пол во многих аспектах начинает догонять мужчин, к сожалению и по потреблению алкоголя. Традиционно проблема алкоголизма всегда в большей степени затрагивала менее обеспеченные слои населения. Но, например, в Чешской Республике разница в доходах не столь значительна, поэтому и чрезмерное увлечение горячительными напитками затрагивает все общество. Мы не можем так четко разделить категории, как это делают коллеги в США», – подчеркивает Михал Миовский, глава Клиники аддиктологии 1-го Медицинского факультета Карлова университета.

Каждый год к инициативе «Сухой февраль» присоединяется все больше и больше граждан, обращает внимание глава «Лиги открытых мужчин» Йозеф Петр. Помогает ли акция действительно как-то снизить количество зависимых от алкоголя граждан, члены организации не знают. Однако главная цель – обратить внимание на проблему.

«В прошлом мы считали участников «Сухого февраля» сотнями, а потом тысячами. В этом году, я думаю, можно говорить уже о десятках тысячах человек. Речь идет о том, чтобы на себе испытать, что такое целый месяц быть абсолютно трезвым. Многим чехам это состояние не знакомо. Абсолютная трезвость ощутимо повлияет на вашу физическую и психическую кондицию», – комментирует Йозеф Петр.

«Акцию подобного рода нельзя считать первоочередным профилактическим инструментом в борьбе за снижение количества чрезмерно потребляющих алкоголь граждан. Речь идет о том, чтобы тема обсуждалась, чтобы общественность получала некий противовес разной бессмыслице, которую мы замечаем в СМИ, например, о том, как алкоголь полезен для здоровья», – говорит руководитель Клиники аддиктологии.

Именно с целью максимальной активизации обсуждения темы алкоголизма в обществе клиника Михала Миовского всячески поддерживает инициативу «Сухой февраль» «Лиги открытых мужчин». Созданный клиникой общественный медицинский антиалкогольный центр и специализированный портал «Алкоголь под контролем» оказывают акции «Сухой февраль» информационную поддержку.

Наиболее действенным средством для снижения количества алкоголиков в стране, как утверждает Михал Миовский, являются ограничительные меры.

– «Наиболее эффективно – снижение доступности алкоголя, ценообразование и другие подобные инструменты, то есть то, что можно назвать соразмерными репрессивными мерами и регулированием. Одновременно это самые непопулярные среди населения шаги, но взрослые граждане поддаются влиянию в минимальной степени. Классические превентивные программы мы должны ориентировать на школы, там они наиболее эффективны. К взрослым нужно применять непопулярные меры».

