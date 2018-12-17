Скауты развезли по Чехии Вифлеемский огонь

Скауты со всего мира вновь отправились в путь, чтобы развезти по миру огонь, зажженный от лампады в Пещере Рождества Христова в Вифлееме. В Чехию, также как и в другие европейские государства, колышущееся пламя доставили из австрийского Линца. Кстати, именно из этого города прибыл Вифлеемский огонь в страну впервые.
В третье воскресенье Адвента скауты передали огонь в пражском кафедральном соборе св. Вита новому апостольскому нунцию Чарльзу Даниэлю Балво, служившему в главном храме Пражского Града предрождественскую мессу.
Чешские скауты позаимствовали традицию в 1989 году, когда огонек впервые в истории Чехословакии доставила в Чешске-Будейовице молодая австрийка Сабина Гайнцлова. Как следует из архивного репортажа «Чешского Радио», записанного в тот день, на главной площади южночешского города ее ждали тысячи людей.
С тех пор чешские скауты каждый год в канун Рождества сами отправляются за священным пламенем в соседнюю Австрию.
«Непосредственно по Чехии Вифлеемский огонь развозят скауты на поездах из Брно», - рассказывает Барбора Трояк, пресс-секретарь чешской скаутской организации Junák.
По ее словам, живой огонек можно взять вплоть до полуночи Сочельника не только в храме св. Вита в Праге, но и во многих других костелах, в зданиях городских администраций, в ряде библиотек, а также в здании «Чешского Радио».
«Пламя символизирует мир и дружбу. Эта современная традиция в Чехии пустила корни также глубоко, как и поедание карпа и украшение рождественской елочки. Очень важно, что благодаря ей люди находят накануне праздников, среди всей этой суеты, время, чтобы зайти за огоньком, принести его как себе, так и другим», - говорит Барбора Трояк.
По традиции, именно от Вифлеемского огня зажигают последнюю, четвертую свечу на венке Адвента.
Пещера Рождества, откуда скауты везут огонек, находится под амвоном
Базилики Рождества Христова в Вифлееме. Подземный храм здесь
располагается со времен святой Елены. На полу пещеры звездой
обозначено место, где родился младенец Иисус.