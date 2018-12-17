Скауты развезли по Чехии Вифлеемский огонь

Эва Туречкова
17-12-2018
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Скауты со всего мира вновь отправились в путь, чтобы развезти по миру огонь, зажженный от лампады в Пещере Рождества Христова в Вифлееме. В Чехию, также как и в другие европейские государства, колышущееся пламя доставили из австрийского Линца. Кстати, именно из этого города прибыл Вифлеемский огонь в страну впервые.

Фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоФото: Филип Яндоурек, Чешское радио

В третье воскресенье Адвента скауты передали огонь в пражском кафедральном соборе св. Вита новому апостольскому нунцию Чарльзу Даниэлю Балво, служившему в главном храме Пражского Града предрождественскую мессу.

Фото: ЧТК / Вацлав ПацнерФото: ЧТК / Вацлав Пацнер Чешские скауты позаимствовали традицию в 1989 году, когда огонек впервые в истории Чехословакии доставила в Чешске-Будейовице молодая австрийка Сабина Гайнцлова. Как следует из архивного репортажа «Чешского Радио», записанного в тот день, на главной площади южночешского города ее ждали тысячи людей.

С тех пор чешские скауты каждый год в канун Рождества сами отправляются за священным пламенем в соседнюю Австрию.

«Непосредственно по Чехии Вифлеемский огонь развозят скауты на поездах из Брно», - рассказывает Барбора Трояк, пресс-секретарь чешской скаутской организации Junák.

По ее словам, живой огонек можно взять вплоть до полуночи Сочельника не только в храме св. Вита в Праге, но и во многих других костелах, в зданиях городских администраций, в ряде библиотек, а также в здании «Чешского Радио».

Фото: ЧТК / Вацлав ПацнерФото: ЧТК / Вацлав Пацнер «Пламя символизирует мир и дружбу. Эта современная традиция в Чехии пустила корни также глубоко, как и поедание карпа и украшение рождественской елочки. Очень важно, что благодаря ей люди находят накануне праздников, среди всей этой суеты, время, чтобы зайти за огоньком, принести его как себе, так и другим», - говорит Барбора Трояк.

По традиции, именно от Вифлеемского огня зажигают последнюю, четвертую свечу на венке Адвента.

Пещера Рождества, откуда скауты везут огонек, находится под амвоном Базилики Рождества Христова в Вифлееме. Подземный храм здесь располагается со времен святой Елены. На полу пещеры звездой обозначено место, где родился младенец Иисус.

Эва Туречкова
17-12-2018
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