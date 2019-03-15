Синагога в Теплице. Костер в честь прихода Гитлера

В честь создания новой синагоги, воздвигнутой на так называемой Еврейской возвышенности города, даже была отчеканена специальная памятная монета. Темпл, как называли этот предмет своей гордости местные евреи, являлась одним из наиболее значимых архитектурных сооружений того времени в Европе.

Не одно столетие в Теплице обитала многочисленная еврейская община. Первое письменное упоминание о теплицких евреях датируется 1414 годом, а в 50-е годы XVII века они составляли треть местного населения. В конце XIX века еврейская община Теплиц была второй самой многочисленной еврейской диаспорой в чешских землях.

Новая синагога, которую по своим размерам можно было сравнить разве что с синагогой в Пльзене, была освящена в 1882 году. В 1939 году от нее не осталось ничего – простоять ей было суждено всего лишь 56 лет. На перекрестке сегодняшних улиц Хельчицкого и Липовой, где ранее над домами возвышалась синагога Темпл, сегодня расположены здание с офисами нескольких компаний и гаражи. Неизвестно, удалось ли членам некогда многочисленной местной общины евреев спасти хотя бы какую-то церковную утварь, говорит председатель нынешней еврейской общины Теплиц Михаэл Лихтенштайн.

«Мы полагаем, что только скамьи, которые в настоящее время находятся в зале проведения обрядов на теплицком кладбище, ранее были частью убранства сгоревшей синагоги»,

– объяснил Михаэл Лихтенштайн в интервью «Чешскому Радио». О том, что происходило с осени 1938 года, когда Теплице были включены в состав Третьего рейха, рассказал директор местного музея Радек Спала.

«Сохранились воспоминания раввина того времени Фридриха Вайсса, который описывает, как он бежал из Теплиц в Прагу в сентябре 1938 года, увозя с собой священные свитки Торы».

Пожарныe просто не приехали тушить пожар

Монументальное здание, в центре которого возвышался купол, окруженный четырьмя меньшими маковками, администрация города планировала перестроить и, убрав обязательные для всех синагог элементы, приспособить под музей, архив и галерею. Однако власти Теплиц не успели до 14 марта 1939 года завершить процесс перевода в ведение Городской управы объекта, ставшего собственностью Третьего рейха. Как полагают историки, в ночь на 15 марта сторонники нацистского режима из рядов этнических немцев подожгли синагогу, а «местная служба пожарной охраны просто не приехала тушить пожар».

На место пожара уже 15 марта прибыли инспекторы строительного ведомства, чтобы изучить техническое состояние здания. Они нашли синагогу в жалком состоянии. Продолжает Радек Спала:

«Сотрудники задокументировали ярко выраженное смещение центрального купола и повреждение фасада по всему периметру в огромном масштабе. Их вывод был однозначен: здание придется снести».

Такая же участь постигла большинство ценных с архитектонической точки зрения синагог в чешско-немецком пограничье. Неподалеку от места бывшего нахождения синагоги в 1994 году был установлен памятник работы архитектора Милана Мишека. Он напоминает об этом сакральном сооружении и Холокосте.

События в нацисткой Германии, аншлюс Австрии и надвигавшаяся на пограничные земли угроза немецкого вторжения заставили еврейские семьи покинуть родные пенаты уже в конце лета и сентябре 1938 года. До конца 1938-го район города Теплице покинули семь тысяч евреев, оставив много недвижимости, находившейся в их собственности, сообщается на портале города Теплице. В настоящий момент в городе существует лишь небольшая еврейская община.