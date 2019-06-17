Символу чешской промышленности исполнилось 150 лет

В кулисах неспокойной Европы, Шкода делает главную ставку на оружейную отрасль. Завод десятки лет славится своей полевой и корабельной артиллерией и считается главным оружейным заводом Австро-Венгрии, не отказываясь при этом и от производства оборудования для сахарных заводов, солодовен, пивоварней по всей Европе. «Заводы Шкоды» поставляют продукцию также на предприятия горнодобывающей промышленности.

В состав концерна входит по тем меркам современнейший сталелитейный завод, где могут производить оборудование весом в несколько десятков тонн. Стальные детали, необходимые для строительства крупных гражданских и военных судов, благодаря своему высокому качеству хорошо идут на экспорт. В 1917 году на заводе работают 35 тысяч человек.

«Это было обусловлено тем, что с первого момента своего возникновения «Сталелитейный завод Шкода» соглашался на заказы, от которых другие предприятия в силу значительных производственных рисков отказывались. Благодаря этому предприятие пользовалось прекрасной репутацией, а круг серьезных заказчиков стал пополняться»,- рассказывает директор плзеньского музея «Шкода» Владислав Кратки.

Шкоду в мире прославили также паровые локомотивы, известнейшая из них носит название «Микадо».

В самом конце XIX века Эмиль Шкода преобразовывает фирму в акционерное общество, оставаясь при этом президентом и генеральным директором промышленного концерна. Бурное развитие приходится на период между двумя мировыми войнами. В 1925 году «Заводы Шкоды» приобретают автомобильный завод Laurin & Klement, а также запускают производство авиационной техники, говорит Михал Плавец из пражского Национального технического музея.

«На заводе занялись разработкой своих собственных самолетов. В то же время, шли заказы на французские истребители с цельнометаллической конструкцией, так называемые «Девуатины». Однако побороть конкуренцию трех отечественных авиационных заводов Letov, Aero и Avia оказалось Шкоде не по силам. Проблему решили вполне в стиле тогдашнего руководства – генеральный директор Карел Ловенштейн, дождавшись момента, когда у предприятия Avia появились финансовые трудности, купил всю компанию целиком».

Во время Второй мировой войны фашистская Германия включает «Заводы Шкоды» в свою промышленную сеть. Предприятие становится мишенью для авиационных бомб ВВС стран-союзниц.

После окончания Второй мировой войны концерн насильно национализирован. Некоторые предприятия выходят из его состава, а плзеньское предприятие тяжелой промышленности, основанное рыцарем Эмилем Шкодой, на время становится «Заводами В.И. Ленина». Отказавшись от традиционного бренда, у предприятий появляются серьезные проблемы со сбытом продукции за границей. Именно поэтому в 1965 году несколько заводов вновь начинают носить имя Эмиля Шкоды.

Традицию «Заводов Шкоды» в наши дни продолжает предприятие Škoda Transportation – один из передовых европейских производителей железнодорожных составов, а также автобусов и троллейбусов.

Производственный знак предприятия – крылатая стрела – призвана символизировать скорость, свободу и прогресс. Глаз в центре крыла указывает на точность производства, а круг представляет символ единства и гармонии.