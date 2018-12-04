Символ веры Марии Тайницер

Создательницей одеяния была Мария Хоппе-Тайницер, художница по текстилю и гобеленам. Ещё при жизни, в 1952 году, ей была присуждена государственная награда II степени за выдающийся вклад в развитие чешского текстильного искусства. В Йиндрижихове Градце в настоящее время существует музейная экспозиция, посвящённая её работе и творчеству. Помимо оригинального текстильного оборудования, тканей, вышивок и гобеленов здесь находится также и костюм для пражской статуэтки Младенца Иисуса.

«Главная особенность этого наряда в том, что он был создан госпожой Тайницер специально для статуэтки Иисуса. Существует, правда, ещё один эскиз, который был создан инженером-архитектором Бржетиславом Штормом. Мария Тайницер работала с ним вместе над созданием гобелена, изображающего легенду о Святом Вацлаве. Однако эскиз Шторма и гобелен сейчас находятся в коллекции Художественно-промышленного музея в Праге. В местном же музее остался тот первый, оригинальный вариант одеяния, которое соткала госпожа Мария. Интересно, что оно до сих пор принадлежит семье Тайницер, так что в музее этот экспонат находится во временном пользовании», - рассказывает историк-искусствовед Якоб Валашек.

Наряд выткан из тонких позолоченных и посеребренных нитей. Известно, что он был создан приблизительно в 20-х годах ХХ века.

«На одеянии изображены различные растительные мотивы, очертания звёзд, мальтийский крест. Это особенное сочетание узоров подтверждает тот факт, что эта вещь создавалась специально для фигурки Иисуса. Надо сказать, это далеко не единственное одеяние Младенца – пражскую статуэтку переодевают в разных ситуациях, в том числе по случаю различных торжеств».

Семейная реликвия

Идея о создании костюма для пражской святыни возникла у госпожи Тайницер не случайно.

«Она была глубоко верующим человеком, и её в этом поддерживал её супруг, Владимир Хоппе, философ начала ХХ века. В его взглядах христианство тесно переплеталось с философией, и он существенно повлиял на свою жену не только в том, что касалось творчества, но и в восприятии жизни как таковой. Так что одеяние для фигурки Младенца Иисуса символизирует искреннюю веру его создательницы», - говорит Якоб Валашек.

Несмотря на то, что одеяние создавалось специально для статуэтки, ему не суждено было выполнить своё предназначение.

«В конце концов, оно так и не было передано в Прагу и осталось в имуществе семьи Тайницер до сегодняшнего дня».

Работу госпожи Марии, однако, её потомки бережно сохранили, одеяние для фигурки Младенца Иисуса передавалось из поколения в поколение. По словам искусствоведа, в семье существуют и некие особые традиции, с этим связанные, однако историкам о них пока мало что известно.

«Невозможно точно определить, какова стоимость данного одеяния. Её во многом определяет мастерская, в которой его изготавливали, ткань и узоры, которые при этом использовались. Это, конечно, не самый первый, оригинальный наряд пражской статуэтки, но всё равно ему уже почти сто лет, так что он сам по себе имеет большую историческую ценность – особенно для нашего музея и экспозиции, посвящённой Марии Тайницер», - говорит Якоб Валашек.

Госпожа Мария Хоппе-Тайницер скончалась в 1960 году в возрасте 81 года. Её мастерские по изготовлению гобеленов работают в городе Йиндржихув Градец и по сей день.