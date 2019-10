Signal Festival: Прага в новом свете

В рамках мероприятия можно увидеть аудиовизуальные шоу, инсталляции и театрализованные представления. В подготовке фестиваля каждый год участвуют видные чешские и иностранные деятели искусства. В этом году одно из самых ярких имен — чешский архитектор Эва Иржична. Она подготовила световую инсталляцию под названием «А что, если бы это было правдой?», которую посетители смогут увидеть в Вояновых садах (Vojanovy sady, U Lužického semináře, Malá strana). Подробнее о сотрудничестве с легендой современной архитектуры и о мероприятии в целом рассказал программный директор фестиваля Матей Влашанек:

— Инициатором сотрудничества стал Signal Festival. В последние годы мы стали замечать, что среди участников очень мало женщин. Поэтому мы каждый год стараемся включить в программу творчество выдающихся представительниц художественной среды Чехии. А Эва Иржична полностью отвечает нашим требованиям. Правда, мы сомневались, согласиться ли она на сотрудничество, ведь она в первую очередь архитектор, однако она много экспериментирует со стеклом и светом. Кроме того, в прошлом Эва Иржична работала с Джеймсом Тарреллом, выдающимся американским художником, использующим сплетение света и пространства, в его творчестве мы черпаем вдохновение. Так что мы счастливы, что Эва Иржична согласилась, более того, она была очень рада, так как никто раньше к ней с подобными предложениями не обращался. Ее инсталляция основана на игре стекла и света и представляет собой метеорит, который упал в центре Вояновых садов. Объект обнесен зеркалами, и в зависимости от того, под каким углом зритель будет смотреть, он сможет увидеть или самого себя, или метеорит.

Что такое революция?

Вечерами в Праге можно будет увидеть несколько коротких, но впечатляющих сеансов светового шоу под открытым небом. В центре города разместятся необычные инсталляции, представляющие причудливую и эффектную игру света и тени. Несмотря на разнообразие света, красок и авторских подходов, постановки и инсталляции Signal имеют одну связующую тему.

— В прошлом году мы впервые решили выбрать для фестиваля общую тематику, в этом году это революция. В первую очередь, это дань политическим и культурным изменениям, которые произошли в нашей стране ровно тридцать лет назад - я имею ввиду, конечно же, “бархатную революцию”. Это основная, но не единственная тема. Мы хотели взглянуть на революцию с разных сторон и под разными углами. Наше общество стоит сейчас на пороге технологической революции, мы все больше работаем с современными технологиями, например, с 3D печатью. А это напрямую связано с нашим фестивалем: мы представляем искусство с помощью современных технологий. Кроме того, мы задумались - и хотели бы, чтобы задумались гости фестиваля - о том, что же такое революция в современном мире. Стоит включить телевизор, и в каждой рекламе маркетологи утверждают, что их товар или услуга революционны. Есть ли глубинный смысл в слове “революция” или это только уловка маркетологов (как торговых, так и, скажем, политических)? Художникам, которые представляют на нашем фестивале свои работы, мы дали возможность выразить свое представление о революции. И каждый видит и чувствует ее иначе: кто-то более конкретно, кто-то абстрактно.

Для создателей световых шоу и инсталляции нет ничего невозможного: при помощи игры света, цвета и тени могут превратить готический храм в античный, парк – в средневековый город с узкими улочками, а здание муниципалитета – в экзотический пляж. Поскольку Signal Festival – это в первую очередь световые инсталляции, то основная часть акций начинается вечером, с наступлением сумерек. Однако и для самых маленьких посетителей подготовлена специальная программа:

— В последние годы мы стараемся организовывать фестиваль так, чтобы там было больше программ для детей, и через искусство знакомить их с современными технологиями, что в наше время крайне важно. В рамках секции Signal Kids мы подготовили для детей экскурсии, которые пройдут в пятницу и в субботу в сопровождении опытных лекторов, которые разрабатывают детские программы для Национального музея или Рудольфинума. Экскурсия длится два часа, участвовать сможет до двадцати детей. Всего у нас два маршрута - по Малой Стране и по Карлину, где мы покажем детям наиболее интересные инсталляции и расскажем об их идее и ее техническом воплощении. Мы проведем несколько мастер-классов: дети смогут сделать себе светящиеся костюмы, которые в воскресенье будут представлены в рамках одной большой инсталляции.

Прогулки, просмотры и посиделки

Фестиваль включает в себя несколько секций. Среди них столь полюбившаяся гостям мероприятия программа Signal Walks – пешие прогулки с кураторами фестиваля, которые познакомят зрителей с созданием отдельных инсталляций и шоу и расскажут о том, как проходит выбор участников и мест, где будут представлены их работы. В храме Nejsvětějšího Salvátora, то есть, Спасителя, в Клементинуме (Mariánské náměstí 5,) снова можно посмотреть перфоманс, ставшемй хитом 2018 года. Четверо молодых чешских художников (Тереза Бартунькова, Оливер Торр, Ондржей Мэрта и Штепан Хейзлар) представят в здании костела световое шоу в сопровождении живой органной музыки: белые облачка превратятся в грозовую тучу, которая потом прольется дождем, и вновь засветит солнце. Кроме полюбившихся в прошлые годы программных секций организаторы подготовили новую:

— Мы создали секцию Signal Cinema как часть сопроводительной программы. Мы надеемся, что сможем проводить тематические акции в течение всего года, а не только четыре фестивальных дня. Одной из этих программных секций будет и Signal Cinema, в рамках которого будут показываться тематические фильмы о современном искусстве и технологиях. Первый показ пройдет в кинотеатре Světozor, где состоится мировая премьера картины Visualist, Those Who See Beyond, в которой снимался директор нашего фестиваля Мартин Пошта. Фильм рассказывает об истории и сегодняшнем дне светового и цифрового искусства, и в первую очередь о видеомэппинге и аудиовизуальных инсталляциях, а также представляет наиболее видных художников в этой области за последние двадцать лет.

Фестиваль продлится с четверга, 10 октября, по воскресенье, 13 октября. Инсталляции и аудиовизуальные шоу представлены в районе Староместской площади, на Малой Стране и в Карлине. Организуется также «галерейная зона», когда инсталляции и показы будут демонстрироваться внутри зданий. Более подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.